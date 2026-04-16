Замість запіканок та снеків: як приготувати "биту" броколі (відео)
Запечена броколі з сиром змінить ставлення до цього овоча
Броколі — один із найпопулярніших овочів. Раніше ми розповідали, як запекти цю капусту у вершковому соусі, а тепер пропонуємо рецепт "битої" броколі. Цю страву можна готувати і як легку вечерю, і як гарнір до м’яса чи риби, і навіть як альтернативу снекам.
Рецептом з нами поділилися на сторінці _buonidea_ в Instagram.
Як приготувати "биту" броколі
Інгредієнти:
- 500 г броколі
- Тертий сир
- Солодка паприка
- Оливкова олія
- Перець
- Сіль
Спосіб приготування:
- Розділяємо броколі на суцвіття.
- У великій каструлі доводимо до кипіння воду, підсолюємо її та обварюємо броколі до м'якості приблизно 6–7 хвилин.
- Коли суцвіття будуть готові, ретельно зціджуємо воду та перекладаємо їх у миску.
- Викладаємо всі суцвіття на застелене пергаментом деко. Накриваємо аркушем пергаменту та обережно розплющуємо кожне суцвіття скалкою.
- Приправляємо сіллю, перцем, дрібкою солодкої паприки та посипаємо тертим сиром, після чого додаємо трохи оливкової олії.
- Ставимо у розігріту до 180°C духовку і запікаємо близько 25 хвилин, поки суцвіття не стануть золотистими та хрусткими зверху.
Найважливіше у цьому рецепті — не переварити броколі на першому етапі. Суцвіття після відварювання мають залишитися цілими. Шість-сім хвилин — орієнтир, але все залежить від розміру шматочків. Перевіряйте виделкою: вона має входити без зусиль, але броколі повинна тримати форму.
Готову броколі можна збризнути декількома краплями лимонного соку. Якщо хочете зробити з неї повноцінний обід чи вечерю, додайте до страви відварений рис і запечену курку чи рибу.