Замість запіканок та снеків: як приготувати "биту" броколі (відео)

Запечена броколі з сиром змінить ставлення до цього овоча

Броколі — один із найпопулярніших овочів. Раніше ми розповідали, як запекти цю капусту у вершковому соусі, а тепер пропонуємо рецепт "битої" броколі. Цю страву можна готувати і як легку вечерю, і як гарнір до м’яса чи риби, і навіть як альтернативу снекам.

Рецептом з нами поділилися на сторінці _buonidea_ в Instagram.

Як приготувати "биту" броколі

Інгредієнти:

500 г броколі

Тертий сир

Солодка паприка

Оливкова олія

Перець

Сіль

Спосіб приготування:

Розділяємо броколі на суцвіття. У великій каструлі доводимо до кипіння воду, підсолюємо її та обварюємо броколі до м'якості приблизно 6–7 хвилин. Коли суцвіття будуть готові, ретельно зціджуємо воду та перекладаємо їх у миску. Викладаємо всі суцвіття на застелене пергаментом деко. Накриваємо аркушем пергаменту та обережно розплющуємо кожне суцвіття скалкою. Приправляємо сіллю, перцем, дрібкою солодкої паприки та посипаємо тертим сиром, після чого додаємо трохи оливкової олії. Ставимо у розігріту до 180°C духовку і запікаємо близько 25 хвилин, поки суцвіття не стануть золотистими та хрусткими зверху.

Найважливіше у цьому рецепті — не переварити броколі на першому етапі. Суцвіття після відварювання мають залишитися цілими. Шість-сім хвилин — орієнтир, але все залежить від розміру шматочків. Перевіряйте виделкою: вона має входити без зусиль, але броколі повинна тримати форму.

Готову броколі можна збризнути декількома краплями лимонного соку. Якщо хочете зробити з неї повноцінний обід чи вечерю, додайте до страви відварений рис і запечену курку чи рибу.