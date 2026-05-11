Вкуснее чебуреков: как приготовить янтыки с хрустящей корочкой и сочной начинкой (видео)

Янтыки – это традиционные блюда крымскотатарской кухни, которые представляют собой тонкие пирожки, обжаренные на сухой сковороде без растительного масла. От чебуреков они отличаются способом приготовления: янтыки не жарятся во фритюре, а готовятся на сухой поверхности, благодаря чему обладают более легкой текстурой и менее жирным вкусом. И сегодня мы предлагаем приготовить янтыки с сыром и зеленью, обращая особое внимание на качество ингредиентов, ведь именно свежий сыр, хорошо подобранная зелень и правильное тесто определяют конечный вкус блюда. Для лучшего результата следует использовать муку со средним содержанием клейковины, а также свежие кисломолочные сыры без лишней влаги, чтобы начинка не растекалась во время жарки. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить янтыки с сыром и зеленью

Ингредиенты:

мука — 400 г;

растительное масло – 50 г;

соль — щепотка;

кипяток – 250 мл;

Для начинки:

творог – 200 г;

сыр твердый (типа сулугуни) — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль – по вкусу;

перец — по вкусу;

зелень – 1 пучок;

Для смазки:

сливочное масло – 50 г;

Способ приготовления:

Смешать муку с щепоткой соли и растительным маслом. Влить кипяток и замесить мягкое эластичное тесто сначала ложкой, а затем руками, осторожно, чтобы не обжечься. Оставить тесто отдохнуть 20–30 минут для лучшей пластичности. Натереть сыр, смешать с кисломолочным сыром, добавить измельченный чеснок, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешать начинку до однородности. Разделить тесто на равные части и тонко раскатать без лишнего подпиливания мукой, чтобы не уничтожить структуру теста. Выложить начинку, сформировать полукруг и плотно защелкнуть края, выпуская воздух внутри во избежание разрывов во время жарки. По желанию обрезать края ножом или обжать вилкой для аккуратной формы. Обжарить янтыки на хорошо разогретой сухой сковороде на среднем огне по бокам до золотистых пятен. Смазать готовые янтики сливочным маслом сразу после снятия со сковороды для нежности и мягкости теста.

Типичные ошибки: слишком влажный творог делает начинку жидкой, а толстая раскатка теста затрудняет равномерное приготовление. Для вариаций можно добавить в начинку шпинат, зелень лука или заменить часть сыра брынзой или моцареллой. Возможен вариант с мясной начинкой, но ее нужно предварительно хорошо приправить и не перегружать количеством.

Как и с чем подавать

Янтыки лучше всего горячие, сразу после приготовления, когда тесто остается мягким, а начинка — сочной. Их подают со сметаной, йогуртовыми соусами с чесноком или лёгкими томатными соусами с зеленью. Для более сытной подачи их можно дополнить свежим салатом из овощей или подать в качестве отдельного блюда бульонам. Перед подачей можно слегка смазать сливочным маслом и посыпать свежей зеленью.

Янтыки – это простое, но очень выразительное блюдо крымскотатарской кухни, сочетающее минимум ингредиентов и насыщенный вкус. Правильное тесто, качественный творог и внимательность к деталям при формировании обеспечивают идеальный результат. Такое блюдо легко адаптируется под разные вкусы, сохраняя свою подлинность и домашний характер.