Магазинний не купуватимете: як приготувати майонез за дві хвилини та без сирих яєць (відео)

Приготуєте без зайвмих зусиль

У кожної господині є свої кулінарні секрети, і домашній майонез — один із тих інгредієнтів, який може зробити будь-яку страву особливою. Без нього важко уявити святковий стіл: оселедець під шубою, олів’є, мімоза — ці салати ніби створені, щоб поєднуватися з ніжним соусом.

Але не всім до душі використовувати сирі яйця. Саме тому ми підготували простий і безпечний рецепт домашнього майонезу без сирих яєць, який нічим не поступається класичному — а, можливо, навіть і кращий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати майонез без сирих яєць

Інгредієнти:

150 мл молока;

300 мл рослинної олії;

2 ч. л. лагідної гірчиці;

2 ст. лимонного соку;

1/2 ч. л. солі без гірки;

1,5 ч. л. цукру;

Спосіб приготування:

1.Для збивання вибрати високу банку або пластикову чашу, вилити туди молоко та олію.

2.Ножі блендера опустити на дно посуду і почати збивати, плавно піднімаючи блендер нагору та опускаючи.

3.У збиту масу додати гірчицю, сіль, цукор, лимонний сік і знову збити.

4.Готовий майонез можна зберігати не довше, ніж три дні.