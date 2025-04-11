Магазинний не купуватимете: як приготувати майонез за дві хвилини та без сирих яєць (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Приготуєте без зайвмих зусиль
У кожної господині є свої кулінарні секрети, і домашній майонез — один із тих інгредієнтів, який може зробити будь-яку страву особливою. Без нього важко уявити святковий стіл: оселедець під шубою, олів’є, мімоза — ці салати ніби створені, щоб поєднуватися з ніжним соусом.
Але не всім до душі використовувати сирі яйця. Саме тому ми підготували простий і безпечний рецепт домашнього майонезу без сирих яєць, який нічим не поступається класичному — а, можливо, навіть і кращий. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати майонез без сирих яєць
Інгредієнти:
- 150 мл молока;
- 300 мл рослинної олії;
- 2 ч. л. лагідної гірчиці;
- 2 ст. лимонного соку;
- 1/2 ч. л. солі без гірки;
- 1,5 ч. л. цукру;
Спосіб приготування:
1.Для збивання вибрати високу банку або пластикову чашу, вилити туди молоко та олію.
2.Ножі блендера опустити на дно посуду і почати збивати, плавно піднімаючи блендер нагору та опускаючи.
3.У збиту масу додати гірчицю, сіль, цукор, лимонний сік і знову збити.
4.Готовий майонез можна зберігати не довше, ніж три дні.