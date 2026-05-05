Січені котлети по-новому: соковитий рецепт із сирною скоринкою (відео)

Звична страва на новий лад

Ніжні курячі котлети з моцарелою всередині, класичні домашні, парові або запечені варіанти — котлети завжди залишаються універсальною стравою для щоденного меню. А сьогодні ми пропонуємо приготувати січені курячі котлети з сирною скоринкою, які виходять особливо соковитими та ароматними завдяки поєднанню ніжного м’яса і запеченого сиру. Для успішного результату важливо обирати свіже куряче філе без зайвої вологи, якісний твердий сир, що добре плавиться, та натуральну сметану без зайвих добавок. Варто уникати надмірного подрібнення м’яса, адже саме рублена текстура забезпечує правильну соковитість, а в якості варіації можна додати зелень, замінити сметану йогуртом або експериментувати з різними видами сиру. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати січені котлети з сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

сметана — 4 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

сухий часник — 1 ч. л.;

помідор — 1 шт.;

твердий сир — 70 г;

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізати дрібним кубиком та перекласти у глибоку ємність. Додати дрібно нарізану цибулю, сметану, злегка збите яйце, сіль, перець і сухий часник, після чого ретельно перемішати до однорідності. Сформувати порційні котлети за допомогою кільця або викласти масу ложкою на деко, надаючи їм акуратної форми. Зверху викласти кружечки помідора та запікати у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15 хвилин до напівготовності. Дістати котлети, посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин до утворення рум’яної сирної скоринки.

Як і з чим подавати

Такі котлети найкраще смакують у гарячому вигляді з легкими гарнірами — картопляним пюре, запеченими овочами або свіжим салатом із зелені та огірків. Для більш насиченого смаку їх можна подати з часниковим соусом, сметанно-гірчичною заправкою або томатною сальсою. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, шматочками помідора або тертим сиром зверху, що підкреслить апетитну сирну скоринку. Добре поєднуються також із крупами, наприклад булгуром або рисом.

Рублені курячі котлети з сирною скоринкою — це простий спосіб урізноманітнити класичну страву та отримати більш соковитий і виразний смак. Завдяки правильному вибору інгредієнтів і дотриманню техніки приготування страва виходить ніжною всередині та апетитно запеченою зовні. Такий рецепт легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи сири, спеції або додаткові інгредієнти.