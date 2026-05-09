Салат, який хочеться повторити: ідеальне поєднання курки та овочів (відео)
Смачна та легка страва
Салати бувають легкі овочеві, ситні м’ясні, святкові листкові та популярні варіанти з крабовими паличками без майонезу, які давно стали класикою домашнього меню. Сьогодні пропонується поживний салат із курячим філе, свіжими овочами та ніжною моцарелою, який вдало поєднує соковитість і кремову текстуру. Для найкращого смаку варто обирати щільні томати чері без зайвої вологи, хрусткі огірки та якісну моцарелу, що добре плавиться в роті, а не має гумову структуру. Куряче філе важливо не переварити, інакше м’ясо стане сухим, а для більш виразного смаку відварене філе можна замінити запеченим або обсмаженим на грилі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ask_edith".
Як приготувати салат з томатами, кукурудзою та курячи філе
Інгредієнти:
- листя салату – 80–100 г;
- томати чері – 150 г;
- огірки – 1–2 шт.;
- кукурудза консервована – 100 г;
- червона цибуля – ¼ шт.;
- моцарела – 100 г;
- куряче філе відварене – 200 г;
- грецький йогурт – 3 ст. л.;
- діжонська гірчиця – 1 ч. л.;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Порвати листя салату руками на великі шматочки та викласти у глибоку миску.
- Нарізати томати чері навпіл, огірки — півкільцями, а червону цибулю — дрібними кубиками. Додати овочі до салату разом із консервованою кукурудзою.
- Нарізати куряче філе невеликими кубиками або розібрати волокнами для більш ніжної текстури. Додати до інших інгредієнтів.
- Натерти моцарелу на крупній тертці або порвати руками, якщо використовується м’який сир. Всипати до салату.
- Змішати грецький йогурт із діжонською гірчицею, додати сіль і перець за смаком. За бажанням додати кілька крапель лимонного соку або зубчик часнику для більш насиченого смаку.
- Заправити салат безпосередньо перед подачею та акуратно перемішати, щоб овочі залишилися соковитими й хрусткими.
Як і з чим подавати
Подавати салат охолодженим як самостійну страву або як доповнення до запеченої картоплі, грінок чи м’яса на грилі. Для святкової подачі салат можна викласти порційно у прозорі креманки або на широке блюдо, прикрасивши зеленню, насінням кунжуту чи сухариками. Соус добре поєднується з додаванням часнику, а для більш пікантного смаку можна використати суміш йогурту та сметани.
Такий салат вдало поєднує легкість свіжих овочів і ситність курячого філе, тому чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Завдяки простим варіаціям інгредієнтів страву легко адаптувати під власний смак і сезонні продукти.