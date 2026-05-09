Салат, який хочеться повторити: ідеальне поєднання курки та овочів (відео)

Салати бувають легкі овочеві, ситні м’ясні, святкові листкові та популярні варіанти з крабовими паличками без майонезу, які давно стали класикою домашнього меню. Сьогодні пропонується поживний салат із курячим філе, свіжими овочами та ніжною моцарелою, який вдало поєднує соковитість і кремову текстуру. Для найкращого смаку варто обирати щільні томати чері без зайвої вологи, хрусткі огірки та якісну моцарелу, що добре плавиться в роті, а не має гумову структуру. Куряче філе важливо не переварити, інакше м’ясо стане сухим, а для більш виразного смаку відварене філе можна замінити запеченим або обсмаженим на грилі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ask_edith".

Як приготувати салат з томатами, кукурудзою та курячи філе

Інгредієнти:

листя салату – 80–100 г;

томати чері – 150 г;

огірки – 1–2 шт.;

кукурудза консервована – 100 г;

червона цибуля – ¼ шт.;

моцарела – 100 г;

куряче філе відварене – 200 г;

грецький йогурт – 3 ст. л.;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Порвати листя салату руками на великі шматочки та викласти у глибоку миску. Нарізати томати чері навпіл, огірки — півкільцями, а червону цибулю — дрібними кубиками. Додати овочі до салату разом із консервованою кукурудзою. Нарізати куряче філе невеликими кубиками або розібрати волокнами для більш ніжної текстури. Додати до інших інгредієнтів. Натерти моцарелу на крупній тертці або порвати руками, якщо використовується м’який сир. Всипати до салату. Змішати грецький йогурт із діжонською гірчицею, додати сіль і перець за смаком. За бажанням додати кілька крапель лимонного соку або зубчик часнику для більш насиченого смаку. Заправити салат безпосередньо перед подачею та акуратно перемішати, щоб овочі залишилися соковитими й хрусткими.

Як і з чим подавати

Подавати салат охолодженим як самостійну страву або як доповнення до запеченої картоплі, грінок чи м’яса на грилі. Для святкової подачі салат можна викласти порційно у прозорі креманки або на широке блюдо, прикрасивши зеленню, насінням кунжуту чи сухариками. Соус добре поєднується з додаванням часнику, а для більш пікантного смаку можна використати суміш йогурту та сметани.

Такий салат вдало поєднує легкість свіжих овочів і ситність курячого філе, тому чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу. Завдяки простим варіаціям інгредієнтів страву легко адаптувати під власний смак і сезонні продукти.