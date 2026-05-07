Крабовий салат без майонезу: легка альтернатива улюбленій класиці (відео)

Такий же смачний, як і класичний

З крабових паличок можна приготувати чимало простих і ефектних страв, наприклад популярну закуску "Крабові квіти", яка часто прикрашає святковий стіл. Водночас цей продукт став основою для добре знайомого салату, що давно увійшов у домашнє меню. Сьогодні ми пропонуємо знайому багатьом страву, але з незвичною заправкою — без майонезу, легша та більш свіжа на смак. Крабові палички, попри назву, виготовляють із рибного фаршу сурімі, тому варто обирати продукт із високим вмістом риби, без різкого запаху та з пружною текстурою — це напряму впливає на смак готової страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати крабовий салат без майонезу

Інгредієнти:

листя салату – 100 г;

консервована кукурудза – 200 г;

крабові палички – 200 г;

яйця – 3 шт.;

огірок – 1–2 шт.;

білий йогурт – 3 ст. л.;

американська гірчиця – 1 ч. л.;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити яйця круто, остудити та нарізати кубиками. Нарізати крабові палички та огірок приблизно однаковими шматочками, щоб зберегти однорідну текстуру салату. Злити рідину з кукурудзи, листя салату порвати руками на зручні шматки. Змішати йогурт із гірчицею та сіллю до однорідної консистенції. З’єднати всі інгредієнти, додати заправку та обережно перемішати безпосередньо перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, виклавши на широку тарілку або порційно в креманки. Для прикраси підійде свіжа зелень, тонкі скибки огірка або кілька зерен кукурудзи зверху. Страва добре поєднується з тостами, запеченою рибою або як легкий гарнір до основних страв.

Такий варіант крабового салату стане вдалою альтернативою класичному рецепту, адже він легший для травлення і водночас зберігає знайомий смак. За бажанням йогуртову заправку можна доповнити лимонним соком або замінити частину йогурту сметаною для більш насиченої текстури.