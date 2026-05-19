Этот деликатес как раз на акции: как приготовить куриные желудочки по-корейски (видео)

Бюджетная и вкусная закуска

Субпродукты давно стали популярной основой для бюджетных и питательных блюд во многих азиатских кухнях, в том числе и в корейской. Так, из печени готовят вкусные паштеты, а куриные желудки ценят за плотную текстуру, насыщенный вкус и способность хорошо впитывать специи и маринады. Для приготовления салата важно выбирать охлажденные желудки без резкого запаха и тщательно очищать их перед варкой, иначе текстура может получиться жесткой. А сейчас хорошая возможность попробовать это блюдо дома, ведь в сети "Фора" действует акция на охлажденный куриный желудок "Курица по-домашнему" 0,43 кг — с 14 по 20 мая 2026 года продукт можно приобрести за 45 грн вместо 66,96 грн, что позволяет существенно сэкономить.

Чтобы желудки остались мягкими, их следует готовить на небольшом огне и не сокращать время варки. Типичная ошибка – добавлять горячее масло недостаточно разогретым: самое хорошо прогретое масло помогает специям раскрыть аромат и создает характерный вкус салата. Для более пикантного варианта можно добавить хлопья чили или несколько капель кунжутного масла, а кинзу легко заменить петрушкой или зеленым луком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yevheniia.cooks".

Как приготовить желудочки по-корейски

Ингредиенты:

куриные желудки – 1 кг;

имбирь — 20-30 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

кунжут – 1 ст. л.;

соевый соус — 1-2 ст. л.;

растительное масло – 50 мл;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

черный перец – по вкусу;

белый перец – по вкусу;

петрушка или кинза – 1 пучок;

острый перец – по желанию.

Способ приготовления:

Хорошо промыть куриные желудки и очистить от лишних пленок. Отварить желудки в подсоленной воде в течение 1 часа до мягкости. Охладить готовые желудки и порезать тонкими слайсами. Измельчить имбирь, чеснок и зелень. Смешать желудки с зеленью, специями, кунжутом, сахаром и соевым соусом. Хорошо разогреть масло и горячим вылить его поверх салата. Тщательно перемешать все ингредиенты и оставить салат на 10–15 минут для насыщения вкуса. Такой салат станет отличной альтернативой привычным мясным закускам и приятно удивит насыщенным вкусом и пряным ароматом.

Как и с чем подавать

Салат из куриных желудков по-корейски лучше всего подавать охлажденным или чуть теплым. Блюдо хорошо сочетается с рисом, лапшой, свежими овощами или маринованными закусками. Для подачи салат можно посыпать дополнительным кунжутом, зеленым луком или острым перцем. Как соус хорошо смакуют соевый, чесночный или кисло-сладкий азиатский соус.