Этот деликатес как раз на акции: как приготовить куриные желудочки по-корейски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бюджетная и вкусная закуска
Субпродукты давно стали популярной основой для бюджетных и питательных блюд во многих азиатских кухнях, в том числе и в корейской. Так, из печени готовят вкусные паштеты, а куриные желудки ценят за плотную текстуру, насыщенный вкус и способность хорошо впитывать специи и маринады. Для приготовления салата важно выбирать охлажденные желудки без резкого запаха и тщательно очищать их перед варкой, иначе текстура может получиться жесткой. А сейчас хорошая возможность попробовать это блюдо дома, ведь в сети "Фора" действует акция на охлажденный куриный желудок "Курица по-домашнему" 0,43 кг — с 14 по 20 мая 2026 года продукт можно приобрести за 45 грн вместо 66,96 грн, что позволяет существенно сэкономить.
Чтобы желудки остались мягкими, их следует готовить на небольшом огне и не сокращать время варки. Типичная ошибка – добавлять горячее масло недостаточно разогретым: самое хорошо прогретое масло помогает специям раскрыть аромат и создает характерный вкус салата. Для более пикантного варианта можно добавить хлопья чили или несколько капель кунжутного масла, а кинзу легко заменить петрушкой или зеленым луком. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yevheniia.cooks".
Как приготовить желудочки по-корейски
Ингредиенты:
- куриные желудки – 1 кг;
- имбирь — 20-30 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- кунжут – 1 ст. л.;
- соевый соус — 1-2 ст. л.;
- растительное масло – 50 мл;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- черный перец – по вкусу;
- белый перец – по вкусу;
- петрушка или кинза – 1 пучок;
- острый перец – по желанию.
Способ приготовления:
- Хорошо промыть куриные желудки и очистить от лишних пленок.
- Отварить желудки в подсоленной воде в течение 1 часа до мягкости.
- Охладить готовые желудки и порезать тонкими слайсами.
- Измельчить имбирь, чеснок и зелень.
- Смешать желудки с зеленью, специями, кунжутом, сахаром и соевым соусом.
- Хорошо разогреть масло и горячим вылить его поверх салата.
- Тщательно перемешать все ингредиенты и оставить салат на 10–15 минут для насыщения вкуса.
- Такой салат станет отличной альтернативой привычным мясным закускам и приятно удивит насыщенным вкусом и пряным ароматом.
Как и с чем подавать
Салат из куриных желудков по-корейски лучше всего подавать охлажденным или чуть теплым. Блюдо хорошо сочетается с рисом, лапшой, свежими овощами или маринованными закусками. Для подачи салат можно посыпать дополнительным кунжутом, зеленым луком или острым перцем. Как соус хорошо смакуют соевый, чесночный или кисло-сладкий азиатский соус.