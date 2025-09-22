Не компот і не джем: сухе варення з карамелізованих яблук здивує всіх (відео)
Смачний та корисний перекус
Яблука — один із найпопулярніших фруктів у кулінарії, з яких готують безліч страв, від свіжих десертів до випічки, наприклад яблука в тісті. Їх солодкий смак і аромат прекрасно поєднуються з прянощами та цукром.
Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — сухе яблучне варення, яке зберігає смак і користь фруктів у концентрованій формі. Така заготівля стане чудовою альтернативою свіжим яблукам і відмінно підійде для зимового чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".
Як приготувати сухе варення з яблук
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг;
- цукор – 200 г;
- лимонна кислота – 1 ч. л.;
- кориця – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Помити яблука, очистити від шкірки та серцевини, нарізати невеликими кубиками.
- Засипати яблука цукром та залишити на 30 хвилин для виділення соку.
- Додати лимонну кислоту та корицю, перемішати.
- Викласти яблука у широкий сотейник або на деко з антипригарним покриттям.
- Карамелізувати яблука на середньому вогні або у духовці при 120–140 °C, помішуючи, доки не випарується рідина та фрукти не стануть сухими і м’якими.
- Остудити та зберігати у сухій стерильній банці.