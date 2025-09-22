Не компот і не джем: сухе варення з карамелізованих яблук здивує всіх (відео)

Смачний та корисний перекус

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у кулінарії, з яких готують безліч страв, від свіжих десертів до випічки, наприклад яблука в тісті. Їх солодкий смак і аромат прекрасно поєднуються з прянощами та цукром.

Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — сухе яблучне варення, яке зберігає смак і користь фруктів у концентрованій формі. Така заготівля стане чудовою альтернативою свіжим яблукам і відмінно підійде для зимового чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати сухе варення з яблук

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

цукор – 200 г;

лимонна кислота – 1 ч. л.;

кориця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування: