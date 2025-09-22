Рус

Не компот і не джем: сухе варення з карамелізованих яблук здивує всіх (відео)

Марія Швець
Універсальна солодка заготівля
Універсальна солодка заготівля. Фото instagram.com

Смачний та корисний перекус

Яблука — один із найпопулярніших фруктів у кулінарії, з яких готують безліч страв, від свіжих десертів до випічки, наприклад яблука в тісті. Їх солодкий смак і аромат прекрасно поєднуються з прянощами та цукром.

Але сьогодні ми пропонуємо оригінальний варіант — сухе яблучне варення, яке зберігає смак і користь фруктів у концентрованій формі. Така заготівля стане чудовою альтернативою свіжим яблукам і відмінно підійде для зимового чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka_nadia.77".

Як приготувати сухе варення з яблук

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг;
  • цукор – 200 г;
  • лимонна кислота – 1 ч. л.;
  • кориця – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Помити яблука, очистити від шкірки та серцевини, нарізати невеликими кубиками.
  2. Засипати яблука цукром та залишити на 30 хвилин для виділення соку.
  3. Додати лимонну кислоту та корицю, перемішати.
  4. Викласти яблука у широкий сотейник або на деко з антипригарним покриттям.
  5. Карамелізувати яблука на середньому вогні або у духовці при 120–140 °C, помішуючи, доки не випарується рідина та фрукти не стануть сухими і м’якими.
  6. Остудити та зберігати у сухій стерильній банці.
