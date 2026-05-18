Сирень не только для букетов: как приготовить из нее ароматное варенье

Весеннее варенье из цветов сирени с тонким ароматом и нежным цветочным вкусом

Весна дарит не только красоту, но и новые гастрономические открытия. Раньше мы уже делились рецептом варенья из одуванчиков, а теперь предлагаем попробовать приготовить варенье из сирени. На первый взгляд кажется, что сирень создана только для букетов. Однако из нежных цветочков сирени получается изысканное варенье с тонким цветочным ароматом, легкой сладостью и привкусом, который трудно с чем-то сравнить.

Варенье из сирени — это не просто необычный десерт. В нем есть несколько вещей, которые делают его по-настоящему особенным. Во-первых, сирень имеет один из самых узнаваемых весенних запахов. Когда варенье готово и разлито в банки, этот аромат никуда не исчезает. При этом сиреневое варенье обладает деликатным, ненавязчивым вкусом. Оно не слишком сладкое, с легкой цветочной ноткой и приятной кислинкой от лимона.

Как правильно собирать сирень на варенье

Собирать сирень нужно в начале цветения, когда соцветия только что раскрылись, но еще не начали осыпаться. В это время цветы имеют самый насыщенный аромат. Лучше всего делать это утром, после того как роса высохла, но до полуденной жары. Так, в цветах будут максимально сохранены эфирные масла.

Не собирайте сирень у дорог, промышленных зон и мест с плотным трафиком. Идеально подойдут цветы из сада, парка, расположенных подальше от трасс.

Для варенья нужны только цветочки без стеблей, листиков и зеленых частей соцветий. Зелень дает горечь, которая испортит вкус.

На один рецепт достаточно 60 г чистых цветков – это примерно хорошая горсть. Но если хотите приготовить больше баночек – просто пропорционально увеличивайте количество.

Рецепт варенья из сирени

Как приготовить сиреневое варенье, рассказал шеф-повар Андрей Клюс на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

цветочки сирени (без стеблей и зеленых частей) — 60 г

сахар — 240 г (120 г + 120 г)

вода — 400-450 мл

сок половины лимона

Приготовление: