Сирень не только для букетов: как приготовить из нее ароматное варенье
Весеннее варенье из цветов сирени с тонким ароматом и нежным цветочным вкусом
Весна дарит не только красоту, но и новые гастрономические открытия. Раньше мы уже делились рецептом варенья из одуванчиков, а теперь предлагаем попробовать приготовить варенье из сирени. На первый взгляд кажется, что сирень создана только для букетов. Однако из нежных цветочков сирени получается изысканное варенье с тонким цветочным ароматом, легкой сладостью и привкусом, который трудно с чем-то сравнить.
Варенье из сирени — это не просто необычный десерт. В нем есть несколько вещей, которые делают его по-настоящему особенным. Во-первых, сирень имеет один из самых узнаваемых весенних запахов. Когда варенье готово и разлито в банки, этот аромат никуда не исчезает. При этом сиреневое варенье обладает деликатным, ненавязчивым вкусом. Оно не слишком сладкое, с легкой цветочной ноткой и приятной кислинкой от лимона.
Как правильно собирать сирень на варенье
Собирать сирень нужно в начале цветения, когда соцветия только что раскрылись, но еще не начали осыпаться. В это время цветы имеют самый насыщенный аромат. Лучше всего делать это утром, после того как роса высохла, но до полуденной жары. Так, в цветах будут максимально сохранены эфирные масла.
Не собирайте сирень у дорог, промышленных зон и мест с плотным трафиком. Идеально подойдут цветы из сада, парка, расположенных подальше от трасс.
Для варенья нужны только цветочки без стеблей, листиков и зеленых частей соцветий. Зелень дает горечь, которая испортит вкус.
На один рецепт достаточно 60 г чистых цветков – это примерно хорошая горсть. Но если хотите приготовить больше баночек – просто пропорционально увеличивайте количество.
Рецепт варенья из сирени
Как приготовить сиреневое варенье, рассказал шеф-повар Андрей Клюс на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- цветочки сирени (без стеблей и зеленых частей) — 60 г
- сахар — 240 г (120 г + 120 г)
- вода — 400-450 мл
- сок половины лимона
Приготовление:
- Цветы сирени соедините с первой частью сахара (120 г) и слегка перемните пестиком или в ступке. Нужно чтобы цветы дали аромат и сок.
- Добавьте воду, поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Влейте сок половины лимона и варите на среднем огне 15 минут.
- Снимите с огня и оставьте остыть на 15 минут.
- Добавьте оставшийся сахар (120 г) и снова поставьте на огонь. Доведите варенье до нужной консистенции. Варенье должно легко стекать с ложки. Не переваривайте, потому что если сделать варенье слишком густым, после охлаждения оно застынет как карамель.
- Горячее варенье разлейте в стерильные банки и закатайте. Или просто подайте к чаю сразу – это тоже отличный вариант.