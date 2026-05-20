Брускетты со вкусом темпура-суши: хрустящая закуска с неожиданным сочетанием (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эту закуску готовят и на каждый день, и к праздничному столу
Брускетты — одна из тех закусок, которые выручают и в будний день, и когда нужно приготовить бутерброды на праздничный стол. Но если к привычному набору ингредиентов добавить икру мойвы и соус терияки, обычный багет превращается в закуску с азиатской ноткой и хрустящей запеченной корочкой, которая напоминает запеченные суши.
Рецептом таких необычных брусет поделилась блогерша valerikiry в Instagram.
Как приготовить брускетты с крабовыми палочками
Крабовые палочки лучше разбирать руками или вилкой на волокна, чтобы начинка получилась пышной и равномерно пропиталась майонезом. Сыр стоит натирать на крупной терке, чтобы он не слипался. Соусом терияки поливайте уже готовые брускетты, прямо после духовки — так он не пригорит и сохранит вкус.
Ингредиенты
- 1 багет
- 200 г крабовых палочек
- 170 г твердого сыра
- 1–2 помидора
- икра мойвы – половина упаковки
- 2 ст. л. майонеза
- 2 зубчика чеснока
- соус терияки
- кунжут
Приготовление
- Крабовые палочки разберите на волокна.
- Помидор нарежьте мелким кубиком, сыр натрите на терке.
- Смешайте крабовые палочки с помидором, сыром, икрой мойвы, майонезом и натертым чесноком.
- Багет нарежьте ломтиками толщиной примерно 1,5-2 см.
- Выложите начинку на каждый ломтик, сверху посыпьте кунжутом.
- Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15–20 минут запекаться до румяной корочки.
- Сразу после духовки полейте брускеты соусом терияки.
Как и с чем подавать
Подавайте брускетты теплыми, пока сыр еще не застыл. Они хороши сами по себе или с легким овощным салатом.