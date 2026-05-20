Брускетты со вкусом темпура-суши: хрустящая закуска с неожиданным сочетанием (видео)

Наталья Граковская
Брускетты из крабовых палочек
Брускетты из крабовых палочек. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эту закуску готовят и на каждый день, и к праздничному столу

Брускетты — одна из тех закусок, которые выручают и в будний день, и когда нужно приготовить бутерброды на праздничный стол. Но если к привычному набору ингредиентов добавить икру мойвы и соус терияки, обычный багет превращается в закуску с азиатской ноткой и хрустящей запеченной корочкой, которая напоминает запеченные суши.

Рецептом таких необычных брусет поделилась блогерша valerikiry в Instagram.

Как приготовить брускетты с крабовыми палочками

Крабовые палочки лучше разбирать руками или вилкой на волокна, чтобы начинка получилась пышной и равномерно пропиталась майонезом. Сыр стоит натирать на крупной терке, чтобы он не слипался. Соусом терияки поливайте уже готовые брускетты, прямо после духовки — так он не пригорит и сохранит вкус.

Ингредиенты

  • 1 багет
  • 200 г крабовых палочек
  • 170 г твердого сыра
  • 1–2 помидора
  • икра мойвы – половина упаковки
  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 зубчика чеснока
  • соус терияки
  • кунжут

Приготовление

  1. Крабовые палочки разберите на волокна.
  2. Помидор нарежьте мелким кубиком, сыр натрите на терке.
  3. Смешайте крабовые палочки с помидором, сыром, икрой мойвы, майонезом и натертым чесноком.
  4. Багет нарежьте ломтиками толщиной примерно 1,5-2 см.
  5. Выложите начинку на каждый ломтик, сверху посыпьте кунжутом.
  6. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15–20 минут запекаться до румяной корочки.
  7. Сразу после духовки полейте брускеты соусом терияки.

Как и с чем подавать

Подавайте брускетты теплыми, пока сыр еще не застыл. Они хороши сами по себе или с легким овощным салатом.

#Рецепты #Закуска #Крабовые палочки