Брускетты со вкусом темпура-суши: хрустящая закуска с неожиданным сочетанием (видео)

Эту закуску готовят и на каждый день, и к праздничному столу

Брускетты — одна из тех закусок, которые выручают и в будний день, и когда нужно приготовить бутерброды на праздничный стол. Но если к привычному набору ингредиентов добавить икру мойвы и соус терияки, обычный багет превращается в закуску с азиатской ноткой и хрустящей запеченной корочкой, которая напоминает запеченные суши.

Рецептом таких необычных брусет поделилась блогерша valerikiry в Instagram.

Как приготовить брускетты с крабовыми палочками

Крабовые палочки лучше разбирать руками или вилкой на волокна, чтобы начинка получилась пышной и равномерно пропиталась майонезом. Сыр стоит натирать на крупной терке, чтобы он не слипался. Соусом терияки поливайте уже готовые брускетты, прямо после духовки — так он не пригорит и сохранит вкус.

Ингредиенты

1 багет

200 г крабовых палочек

170 г твердого сыра

1–2 помидора

икра мойвы – половина упаковки

2 ст. л. майонеза

2 зубчика чеснока

соус терияки

кунжут

Приготовление

Крабовые палочки разберите на волокна. Помидор нарежьте мелким кубиком, сыр натрите на терке. Смешайте крабовые палочки с помидором, сыром, икрой мойвы, майонезом и натертым чесноком. Багет нарежьте ломтиками толщиной примерно 1,5-2 см. Выложите начинку на каждый ломтик, сверху посыпьте кунжутом. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15–20 минут запекаться до румяной корочки. Сразу после духовки полейте брускеты соусом терияки.

Как и с чем подавать

Подавайте брускетты теплыми, пока сыр еще не застыл. Они хороши сами по себе или с легким овощным салатом.