Не "Білочка", але так само смачно: простий рецепт ситної намазки

Наталя Граковська
Намазка з моркви, яєць та плавленого сиру
Намазка з моркви, яєць та плавленого сиру. Фото Колаж "Телеграфу"

Рецепт смачної намазки, яку також можна подавати на стіл як салат

Ця смачна намазка з моркви, яєць та сиру неодмінно сподобається тим, хто любить ситні та прості в приготування закуски. За смаком і зовнішнім виглядом вона нагадує добре відомий салат "Білочка", але готується з додаванням моркви. Цю намазку можна їсти з хлібом чи грінками, або подати на стіл у вигляді салату. У будь-якому варіанті вона стане гарною ідеєю для перекусу чи святкового столу.

Рецептом намазки-салату поділилася у своєму Instagram кулінарна блогерка an.cookbook.

Інгредієнти

  • Морква — 2 шт.
  • Варені яйця — 2 шт.
  • Плавлені сирки — 2 шт.
  • Майонез — 3-4 ст.л
  • Часник — 1-2 зубчики

Як приготувати намазку-салат

  1. На терці натираємо моркву, яйця та плавлені сирки.
  2. Всі інгредієнти висипаємо в глибоку ємність.
  3. Для пікантності видавлюємо часник, додаємо майонез, ретельно перемішуємо страву.

