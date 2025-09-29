Не "Білочка", але так само смачно: простий рецепт ситної намазки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт смачної намазки, яку також можна подавати на стіл як салат
Ця смачна намазка з моркви, яєць та сиру неодмінно сподобається тим, хто любить ситні та прості в приготування закуски. За смаком і зовнішнім виглядом вона нагадує добре відомий салат "Білочка", але готується з додаванням моркви. Цю намазку можна їсти з хлібом чи грінками, або подати на стіл у вигляді салату. У будь-якому варіанті вона стане гарною ідеєю для перекусу чи святкового столу.
Рецептом намазки-салату поділилася у своєму Instagram кулінарна блогерка an.cookbook.
Інгредієнти
- Морква — 2 шт.
- Варені яйця — 2 шт.
- Плавлені сирки — 2 шт.
- Майонез — 3-4 ст.л
- Часник — 1-2 зубчики
Як приготувати намазку-салат
- На терці натираємо моркву, яйця та плавлені сирки.
- Всі інгредієнти висипаємо в глибоку ємність.
- Для пікантності видавлюємо часник, додаємо майонез, ретельно перемішуємо страву.
Також дізнайтесь, як приготувати бурякову намазку для бутербродів. Це дуже проста й економна страва, яка допоможе урізноманітнити раціон.