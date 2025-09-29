Не "Білочка", але так само смачно: простий рецепт ситної намазки

Рецепт смачної намазки, яку також можна подавати на стіл як салат

Ця смачна намазка з моркви, яєць та сиру неодмінно сподобається тим, хто любить ситні та прості в приготування закуски. За смаком і зовнішнім виглядом вона нагадує добре відомий салат "Білочка", але готується з додаванням моркви. Цю намазку можна їсти з хлібом чи грінками, або подати на стіл у вигляді салату. У будь-якому варіанті вона стане гарною ідеєю для перекусу чи святкового столу.

Рецептом намазки-салату поділилася у своєму Instagram кулінарна блогерка an.cookbook.

Інгредієнти

Морква — 2 шт.

Варені яйця — 2 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Майонез — 3-4 ст.л

Часник — 1-2 зубчики

Як приготувати намазку-салат

На терці натираємо моркву, яйця та плавлені сирки. Всі інгредієнти висипаємо в глибоку ємність. Для пікантності видавлюємо часник, додаємо майонез, ретельно перемішуємо страву.

Також дізнайтесь, як приготувати бурякову намазку для бутербродів. Це дуже проста й економна страва, яка допоможе урізноманітнити раціон.