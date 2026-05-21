Домашний плавленый сыр: нежный, как магазинный, но гораздо вкуснее (видео)

Магазинный покупать больше не захотите

Плавленый сыр – это нежная кремовая закуска, которую обычно используют не только как самостоятельную намазку, но и как основу для различных закусок, например с морковью, вареными яйцами или зеленью. Он обладает мягкой текстурой и деликатным вкусом, что делает его универсальным ингредиентом для бутербродов и праздничных намазок. Для качественного результата важно выбирать свежий творог без лишней влаги и с приятным нейтральным вкусом – именно от этого зависит однородность будущей массы. А сегодня мы предлагаем приготовить домашний плавленый сыр с ветчиной — нежный, ароматный и вкуснее магазинных аналогов. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna_zelenska".

Типичная ошибка при приготовлении – использование слишком влажного сыра или недостаточное прогревание массы, из-за чего могут оставаться комочки. Чтобы получить максимально нежную текстуру, творожную массу можно предварительно перебить блендером. По желанию ветчину легко заменить копченой курицей, грибами или добавить больше зелени или специй для более насыщенного вкуса.

Как приготовить плавленый сыр

Ингредиенты:

творог – 500 г;

соль – 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

масло – 50 г;

ветчина — 150 г;

Способ приготовления:

Смешать творог с солью, содой и яйцом до однородности. Поставить массу на небольшой огонь и постоянно помешивать во время нагревания. При желании перебить массу блендером для получения более нежной текстуры. Довести творожную массу до жидкого и однородного состояния. Снять с огня и добавить сливочное масло, тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанную ветчину и по желанию дополнительные ингредиенты. Переложить массу в контейнер, накрыть пленкой в контакте. Охладить сначала при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 5-6 часов до стабилизации.

Как и с чем подавать

Домашний плавленый сыр лучше всего подавать охлажденным, когда он полностью стабилизировался и приобрел кремовую консистенцию. Его подают на свежем хлебе, тостах, гренках или крекерах. Закуска отлично сочетается со свежими овощами, маринованными огурцами и зеленью. Для праздничной подачи сыр можно выложить в небольшие креманки и украсить паприкой или измельченной зеленью.