Мафины с голубикой: выпечка, которую захочется повторять снова и снова (видео)

Выпечка может быть разной – от простых кексов до праздничных тортов, а также ароматных пирогов со сгущенкой, которые всегда ассоциируются с домашним уютом. Сегодня мы предлагаем приготовить нежные мафины с голубикой, сочетающие легкую текстуру теста и сочность ягод. Для лучшего результата следует использовать качественное сливочное масло с высоким процентом жирности, свежие яйца и молоко комнатной температуры, ведь именно эти ингредиенты оказывают влияние на нежность и структуру выпечки. Голубику желательно брать плотную, не перезрелую, чтобы она сохранила форму во время выпечки и не окрасила тесто чрезмерно. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "viktoria__cooking".

Как приготовить мафины с голубикой

Ингредиенты:

сахар – 150 г;

сливочное масло мягкое – 120 г;

молоко теплое – 120 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 240 г;

разрыхлитель – 10 г;

какао – 1 ст. л.;

голубика – по вкусу;

Способ приготовления:

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром до светлой и рыхлой массы. Добавить яйца и теплое молоко, затем тщательно перемешать до однородности. Просеять муку, какао и разрыхлитель, соединить с жидкой массой и перемешать до гладкой консистенции без комочков. Осторожно ввести голубику, аккуратно перемешать лопаткой и распределить тесто в формочки. Выпекать в разогретой духовке при 180 С примерно 25-30 минут до готовности.

Как и с чем подавать

Мафины лучше всего смакуют в слегка теплом виде, когда текстура остается особенно нежной, а голубика внутри сочной. Перед подачей их можно слегка присыпать сахарной пудрой или украсить несколькими свежими ягодами. Они хорошо сочетаются с чашкой кофе, чая или какао, а также могут подаваться с йогуртом или сливочным кремом как легкий десерт. Для более праздничного варианта уместно добавить шарик мороженого или ягодный соус.

Эти мафины с голубикой сочетают простоту приготовления и насыщенный вкус домашней выпечки. Благодаря удачному балансу ингредиентов они получаются мягкими, ароматными и легкой ягодной кислинкой, что делает их универсальным десертом для любого случая.