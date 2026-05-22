В составе только молоко и кефир: как сделать нежный творог без ошибок
Секреты идеальной текстуры, которые следует знать
Магазинный творог бывает либо слишком сухим, либо слишком водянистым, а вкус не всегда радует. В то же время домашний творог получается нежным, свежим и без лишних добавок. Для его приготовления понадобится только молоко, кефир, термометр и немного времени.
Как самостоятельно сделать творог, показала в Threads блогерша korolivska1.
Как приготовить творог
Для приготовления домашнего творога понадобится термометр. В этом процессе важно контролировать температуру продуктов. Если перегреть массу выше 60°C, творог станет резиновым и зернистым. Если не догреть, то он не отделится от сыворотки.
Молоко и кефир берите одинаковой жирности – 2,5% или 3,2%. Из обезжиренных продуктов выходит сухой и безвкусный творог.
Также следует знать, что чем дольше сыр будет стекать через марлю, тем сухее он получится. Если хотите более мягкий, нежный творог – достаточно 4–6 часов. Для более плотного, похожего на зернистый – оставьте на ночь.
Ингредиенты
- 1 л молока 2,5%
- 100 г кефира 2,5%
Приготовление
- Подогрейте молоко до 40°C.
- К молоку добавьте кефир, хорошо перемешайте.
- Накройте кастрюлю крышкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 24 часа.
- Через сутки медленно подогрейте смесь до 60°C, не превышая эту отметку. Масса должна свернуться и отделиться от сыворотки.
- Снимите с огня и дайте остыть.
- Отцедите через сложенную вдвое марлю, подвесьте и оставьте стекать минимум на ночь.
Сыворотку, оставшуюся после приготовления сыра, не выливайте. Из нее можно приготовить тесто, блины или окрошку.
Как и с чем подавать
Домашний творог вкусный сам по себе. Его можно подавать с ложкой сметаны и зеленью или с вареньем на завтрак. Также из него готовят сырники и делают начинку для вареников и налистников.
Храните творог в закрытом контейнере в холодильнике не более 3-4 дней.