Не берите грудку: шеф-повар Ярославский раскрыл главный секрет сочных куриных котлет
В приготовлении котлет немаловажно несколько нюансов
Куриные котлеты – классика домашней кухни. Впрочем, часто они получаются сухими, пресными или распадающимися на сковороде. Чтобы котлеты получились действительно сочными и ароматными, важна каждая деталь.
Проверенным рецептом куриных котлет поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram. Он готовит котлеты исключительно из филе бедра, а еще не добавляет в фарш яйца.
Как готовить куриные котлеты
Для сочных котлет лучше брать филе бедра, а не грудку. Хлеб обязательно должен быть вчерашним и без корочки — свежий даст лишнюю влагу, а сухари ухудшат вкус. Лук перед добавлением в фарш стоит поджарить, так как сырой придаст неприятный привкус. И напоследок: готовый фарш нужно хорошо отбить. Именно благодаря отбиванию котлеты получатся плотными и не распадутся на сковороде.
Ингредиенты
- 800 г филе куриного бедра
- 175 г жареного лука (примерно 270 г сырого)
- 90 г мякиша вчерашнего белого хлеба
- 60 г молока
- 12 г соли
- черный перец — по вкусу
- масло для жарки
- мука или панировочные сухари для панировки
Приготовление
- Очищенный лук нарежьте произвольно и поджарьте на небольшом огне в растительном масле до румянца. Выключите огонь и оставьте остывать.
- Мякиш хлеба нарежьте и залейте молоком. Оставьте на несколько минут, затем смешайте с остывшим луком.
- Филе бедра дважды пропустите через мясорубку со средней решеткой. Можно измельчать вместе с хлебом и луком поочередно.
- Фарш посолите, поперчите, тщательно перемешайте и хорошо отбейте о миску.
- Накройте фарш и поставьте в холодильник на 1–2 часа.
- Сформируйте котлеты, запанируйте в муке или сухарях.
- Обжарьте на растительном масле до румяного цвета с обеих сторон, после чего доведите до готовности в духовке при 180°C в течение 5–7 минут или на меньшем огне под крышкой.