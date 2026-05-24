Не берите грудку: шеф-повар Ярославский раскрыл главный секрет сочных куриных котлет

В приготовлении котлет немаловажно несколько нюансов

Куриные котлеты – классика домашней кухни. Впрочем, часто они получаются сухими, пресными или распадающимися на сковороде. Чтобы котлеты получились действительно сочными и ароматными, важна каждая деталь.

Проверенным рецептом куриных котлет поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram. Он готовит котлеты исключительно из филе бедра, а еще не добавляет в фарш яйца.

Как готовить куриные котлеты

Для сочных котлет лучше брать филе бедра, а не грудку. Хлеб обязательно должен быть вчерашним и без корочки — свежий даст лишнюю влагу, а сухари ухудшат вкус. Лук перед добавлением в фарш стоит поджарить, так как сырой придаст неприятный привкус. И напоследок: готовый фарш нужно хорошо отбить. Именно благодаря отбиванию котлеты получатся плотными и не распадутся на сковороде.

Ингредиенты

800 г филе куриного бедра

175 г жареного лука (примерно 270 г сырого)

90 г мякиша вчерашнего белого хлеба

60 г молока

12 г соли

черный перец — по вкусу

масло для жарки

мука или панировочные сухари для панировки

Приготовление