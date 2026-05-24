Не берите грудку: шеф-повар Ярославский раскрыл главный секрет сочных куриных котлет

Наталья Граковская
Куриные котлеты. Фото Коллаж "Телеграфа"

В приготовлении котлет немаловажно несколько нюансов

Куриные котлеты – классика домашней кухни. Впрочем, часто они получаются сухими, пресными или распадающимися на сковороде. Чтобы котлеты получились действительно сочными и ароматными, важна каждая деталь.

Проверенным рецептом куриных котлет поделился шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram. Он готовит котлеты исключительно из филе бедра, а еще не добавляет в фарш яйца.

Как готовить куриные котлеты

Для сочных котлет лучше брать филе бедра, а не грудку. Хлеб обязательно должен быть вчерашним и без корочки — свежий даст лишнюю влагу, а сухари ухудшат вкус. Лук перед добавлением в фарш стоит поджарить, так как сырой придаст неприятный привкус. И напоследок: готовый фарш нужно хорошо отбить. Именно благодаря отбиванию котлеты получатся плотными и не распадутся на сковороде.

Ингредиенты

  • 800 г филе куриного бедра
  • 175 г жареного лука (примерно 270 г сырого)
  • 90 г мякиша вчерашнего белого хлеба
  • 60 г молока
  • 12 г соли
  • черный перец — по вкусу
  • масло для жарки
  • мука или панировочные сухари для панировки

Приготовление

  1. Очищенный лук нарежьте произвольно и поджарьте на небольшом огне в растительном масле до румянца. Выключите огонь и оставьте остывать.
  2. Мякиш хлеба нарежьте и залейте молоком. Оставьте на несколько минут, затем смешайте с остывшим луком.
  3. Филе бедра дважды пропустите через мясорубку со средней решеткой. Можно измельчать вместе с хлебом и луком поочередно.
  4. Фарш посолите, поперчите, тщательно перемешайте и хорошо отбейте о миску.
  5. Накройте фарш и поставьте в холодильник на 1–2 часа.
  6. Сформируйте котлеты, запанируйте в муке или сухарях.
  7. Обжарьте на растительном масле до румяного цвета с обеих сторон, после чего доведите до готовности в духовке при 180°C в течение 5–7 минут или на меньшем огне под крышкой.
