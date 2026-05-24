Как приготовить нежные котлеты из печени без горечи и специфического вкуса

Даже те, кто терпеть не может печень, попросят добавки

Печень — полезный и богатый железом продукт. Но не все ее любят из-за характерного привкуса и того, что после жарки она может получаться жесткой или горьковатой. Эту проблему решают печеночные котлеты. Благодаря жареному луку с морковью, сметане и правильной технике жарки блюдо получается мягким и без неприятного привкуса.

Как приготовить такие котлеты, рассказала блогер valway_ka_ в Instagram.

Рецепт печеночных котлет

Для максимально нежного вкуса лучше брать куриную печень, потому что она почти не горчит и не требует зачистки от жилок. Если берете говяжью, выбирайте более светлую (молодую телятину) и обязательно снимайте верхнюю пленку и вырезайте сосуды, иначе котлеты будут жесткими.

Независимо от вида печени ее стоит замочить в молоке. Молочный казеин связывает и нейтрализует соединения, которые отвечают за специфический запах и горький привкус печени. Благодаря этому блюдо будет нежным и вкусным.

Ингредиенты

600 г печени (говяжьей или куриной)

1 яйцо

1 столовая ложка сметаны или майонеза

2 луковицы

1 морковь

1–2 зубчика чеснока

2 столовые ложки с верхом муки

соль и перец — по вкусу

сода на кончике ножа

масло для жарки

Приготовление

Печень тщательно промойте, удалите все лишнее. Залейте ее холодным молоком на 30–60 минут. После этого молоко слейте, а печень обязательно обсушите бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Лук и морковь мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до мягкости и легкого румянца. Оставьте остыть. Печень мелко нашинкуйте ножом или измельчите в блендере до консистенции мелких кусочков. Смешайте печень с яйцом, сметаной, измельченным чесноком, жареным луком и морковью. Добавьте муку, соль, перец и соду. Тщательно перемешайте. Выкладывайте печеночную массу ложкой на разогретую сковороду с маслом. Жарьте под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Печеночные котлеты вкусно есть горячими. В качестве гарнира к ним подойдет картофельное пюре, гречневая каша или тушеные овощи. Печеночные котлеты хорошо сочетаются с маринованными или свежими огурцами.