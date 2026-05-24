Как приготовить нежные котлеты из печени без горечи и специфического вкуса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Даже те, кто терпеть не может печень, попросят добавки
Печень — полезный и богатый железом продукт. Но не все ее любят из-за характерного привкуса и того, что после жарки она может получаться жесткой или горьковатой. Эту проблему решают печеночные котлеты. Благодаря жареному луку с морковью, сметане и правильной технике жарки блюдо получается мягким и без неприятного привкуса.
Как приготовить такие котлеты, рассказала блогер valway_ka_ в Instagram.
Рецепт печеночных котлет
Для максимально нежного вкуса лучше брать куриную печень, потому что она почти не горчит и не требует зачистки от жилок. Если берете говяжью, выбирайте более светлую (молодую телятину) и обязательно снимайте верхнюю пленку и вырезайте сосуды, иначе котлеты будут жесткими.
Независимо от вида печени ее стоит замочить в молоке. Молочный казеин связывает и нейтрализует соединения, которые отвечают за специфический запах и горький привкус печени. Благодаря этому блюдо будет нежным и вкусным.
Ингредиенты
- 600 г печени (говяжьей или куриной)
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка сметаны или майонеза
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1–2 зубчика чеснока
- 2 столовые ложки с верхом муки
- соль и перец — по вкусу
- сода на кончике ножа
- масло для жарки
Приготовление
- Печень тщательно промойте, удалите все лишнее. Залейте ее холодным молоком на 30–60 минут. После этого молоко слейте, а печень обязательно обсушите бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Лук и морковь мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до мягкости и легкого румянца. Оставьте остыть.
- Печень мелко нашинкуйте ножом или измельчите в блендере до консистенции мелких кусочков.
- Смешайте печень с яйцом, сметаной, измельченным чесноком, жареным луком и морковью.
- Добавьте муку, соль, перец и соду. Тщательно перемешайте.
- Выкладывайте печеночную массу ложкой на разогретую сковороду с маслом. Жарьте под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Печеночные котлеты вкусно есть горячими. В качестве гарнира к ним подойдет картофельное пюре, гречневая каша или тушеные овощи. Печеночные котлеты хорошо сочетаются с маринованными или свежими огурцами.