Невероятно нежный сливочный картофель с беконом: простой рецепт для всей семьи (видео)

Картофель – универсальный овощ, который в разных кухнях мира варят, жарят, тушат и запекают, в том числе с мясом или курицей в горшках для более насыщенного вкуса. Особенно удачно картофель сочетается со сливочными соусами, сыром и поджаренным беконом, ведь такие ингредиенты делают блюдо нежным и ароматным. Сегодня мы предлагаем приготовить сливочный картофель на сковороде — домашнее сытное блюдо с аппетитной кремовой текстурой и легкой копченой ноткой. Для лучшего результата следует выбирать молодой картофель небольшого размера, качественный бекон с умеренным количеством жира и сливки жирностью не менее 20%, чтобы соус не получился слишком редким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kelman_marina".

Как приготовить сливочный картофель с беконом

Ингредиенты:

картофель молодой отварной – 700 г;

бекон – 120 г;

лук репчатый – 1 шт.;

сливки 20% – 100 мл;

плавленый сыр пластинами – 3–4 шт.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

зеленый лук – для подачи;

Способ приготовления:

Нарезать небольшими кусочками бекон и обжарить на сухой сковороде до румяной корочки. Часть жира по желанию слить, чтобы блюдо не было слишком тяжелым. Добавить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости и легкого золотистого цвета. Не пережаривать лук, чтобы он не дал горечи. Нарезать отварной картофель большими кусочками и выложить в бекон. Аккуратно перемешать, чтобы кусочки сохранили форму. Влить сливки, добавить соль, перец и сушеный чеснок. Довести смесь до легкого кипения и тушить 3-5 минут на небольшом огне. Добавить плавленый сыр и хорошо перемешать до полного расплавления. Если соус выходит слишком густым, добавить несколько ложек горячей воды или молока. Посыпать готовое блюдо зеленым луком и оставить под крышкой на 2–3 минуты перед подачей. По желанию плавленый сыр можно заменить твердым со сливочным вкусом или добавить обжаренные грибы для более насыщенного аромата.

Как и с чем подавать

Сливочный картофель лучше подавать горячим сразу после приготовления, пока сырный соус остается нежным и тягучим. Блюдо можно украсить свежей зеленью, зеленым луком или щепоткой копченой паприки для более яркого вкуса. Такой картофель хорошо сочетается со свежими овощами, легкими салатами, маринованными огурцами или запеченным мясом. Также его можно подавать как самостоятельный сытный ужин с хрустящим домашним хлебом.

Это блюдо хорошо сочетает простые ингредиенты и насыщенный домашний вкус. Благодаря сливкам и сыру картофель получается особенно нежным, а бекон придает аппетитный аромат и легкую пикантность. Главное — не передерживать картофель на огне после добавления соуса, чтобы он остался целым и имел приятную текстуру.