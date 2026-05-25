Заварной крем без комочков: рецепт идеальной основы для тортов и пирожных

Простые правила приготовления заварного крема, которые следует знать каждому

Заварной крем — одна из универсальных основ в приготовлении кондитерских блюд. Им наполняют пирожные, смазывают бисквит, прослаивают торты. В приготовлении заварного крема есть своя технология. Если ее не придерживаться, в креме появляются комочки, от которых очень трудно избавиться и которые портят все впечатление от блюда. Рассказываем, как приготовить идеальный заварной крем без комочков.

Как приготовить заварной крем

Все ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры. Это самое главное правило, отмечает кулинарный портал Moje Gotowanie. Если масло или яйца холодные, крем может расслоиться или не соединиться соответствующим образом. Достаньте их из холодильника по крайней мере за час до начала приготовления.

Чтобы комочков в креме не было, обязательно просеивайте муку и крахмал перед добавлением к другим продуктам.

Пока горячяя основа крема охлаждается, накройте его пищевой пленкой вплотную к поверхности, чтобы не образовывалась корочка.

Если несмотря на все комочки все же появились, попробуйте протереть крем через сито. Это единственный надежный способ исправить ситуацию.

Ингредиенты

молоко — 750 мл

сахар — 0,5 стакана

яичные желтки – 2 шт.

пшеничная мука — 2 ст. л.

картофельный крахмал — 2 ст. л.

ванильный сахар — 1 пакетик

сливочное масло (мягкое) — 250 г

Приготовление

Налейте половину молока в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на средний огонь. В оставшееся молоко добавьте желтки и хорошо размешайте. Затем всыпьте просеянную муку, крахмал и ванильный сахар. Перемешивайте до полной однородности. Когда молоко с сахаром закипит, тонкой струйкой влейте в него холодную молочно-яичную смесь, одновременно энергично помешивая венчиком или лопаткой. Продолжайте мешать, пока крем не загустеет. Перелейте горячий крем в миску и накройте поверхность пищевой плёнкой в контакт. Сделайте это так, чтобы между плёнкой и кремом не было воздуха. Оставьте остывать до комнатной температуры. Когда крем полностью остынет, переложите его в чашу миксера, добавьте мягкое сливочное масло и взбивайте на высокой скорости до пышной, однородной массы.

Заварной крем лучше использовать сразу после приготовления или хранить в холодильнике не более двух суток в герметичной посуде.

Такой крем подходит для наполнения заварных пирожных и хрустящих трубочек, прослойки бисквитов и рулетов из безе. Также к нему можно добавить несколько ложек какао, растопленного шоколада или крепкого кофе, чтобы получить новый вкус для десертов.