Укр

Кабачки по-новому: хрустящая основа, нежный соус и расплавленный сыр сверху (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеченные кабачки
Запеченные кабачки. Фото Сгенерировано ИИ

Бюджетное и вкусное блюдо

Кабачки готовятся быстро и хорошо сочетаются с разными ингредиентами. Их жарят, запекают или тушат. Одним из особенно удачных вариантов является сочетание ломтиков кабачка в кляре с ароматным чесночно-укропным соусом, свежими помидорами и запеченным сыром сверху.

Рецептом поделилась автор кулинарного блога foodblog_kristi в Instagram. Блюдо выглядит как ресторанная закуска, но готовится очень просто.

Как приготовить кабачки вкусно

Перед обжариванием хорошо посолите нарезанные кабачки и дайте им постоять 5–10 минут. Они пустят сок, после чего промокните их бумажным полотенцем. Благодаря этому кляр будет держаться лучше и кабачки получатся более хрустящими.

Ингредиенты

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука — для панировки
  • помидоры — 300 г
  • твердый сыр — 70 г
  • майонез — 70 г
  • укроп – по вкусу
  • чеснок — 4 зубчика
  • соль, перец — по вкусу
  • масло для жарки
Как запечь кабачки с помидором — пошаговый рецепт
Запеченные кабачки с соусом и помидором. Фото: скриншот Instagram/foodblog_kristi

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Посолите, поперчите и перемешайте. Дайте постоять несколько минут, затем промокните бумажным полотенцем.
  2. Яйца взбейте вилкой или венчиком до однородности.
  3. Каждый кусочек кабачка обваляйте в муке, затем обмакните во взбитое яйцо.
  4. Жарьте на разогретом масле с обеих сторон на небольшом огне до золотистой корочки. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  5. Смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом. Этим соусом смажьте каждый кружочек кабачка.
  6. Сверху выложите ломтик помидора и присыпьте натертым на крупной терке сыром.
  7. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Запеченные кабачки хорошо смотрятся на большой тарелке и могут быть как самостоятельной закуской, так и гарниром к мясным блюдам. Если хотите сделать блюдо более питательным, то подавайте его вместе с запеченной курицей или яйцами пашот.

Теги:
#Кабачки #Помидоры #Рецепты