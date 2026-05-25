Кабачки по-новому: хрустящая основа, нежный соус и расплавленный сыр сверху (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бюджетное и вкусное блюдо
Кабачки готовятся быстро и хорошо сочетаются с разными ингредиентами. Их жарят, запекают или тушат. Одним из особенно удачных вариантов является сочетание ломтиков кабачка в кляре с ароматным чесночно-укропным соусом, свежими помидорами и запеченным сыром сверху.
Рецептом поделилась автор кулинарного блога foodblog_kristi в Instagram. Блюдо выглядит как ресторанная закуска, но готовится очень просто.
Как приготовить кабачки вкусно
Перед обжариванием хорошо посолите нарезанные кабачки и дайте им постоять 5–10 минут. Они пустят сок, после чего промокните их бумажным полотенцем. Благодаря этому кляр будет держаться лучше и кабачки получатся более хрустящими.
Ингредиенты
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука — для панировки
- помидоры — 300 г
- твердый сыр — 70 г
- майонез — 70 г
- укроп – по вкусу
- чеснок — 4 зубчика
- соль, перец — по вкусу
- масло для жарки
Приготовление
- Кабачки нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Посолите, поперчите и перемешайте. Дайте постоять несколько минут, затем промокните бумажным полотенцем.
- Яйца взбейте вилкой или венчиком до однородности.
- Каждый кусочек кабачка обваляйте в муке, затем обмакните во взбитое яйцо.
- Жарьте на разогретом масле с обеих сторон на небольшом огне до золотистой корочки. Готовые кабачки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом. Этим соусом смажьте каждый кружочек кабачка.
- Сверху выложите ломтик помидора и присыпьте натертым на крупной терке сыром.
- Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 10–15 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Запеченные кабачки хорошо смотрятся на большой тарелке и могут быть как самостоятельной закуской, так и гарниром к мясным блюдам. Если хотите сделать блюдо более питательным, то подавайте его вместе с запеченной курицей или яйцами пашот.