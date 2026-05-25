Баклажановые конвертики с вялеными помидорами: рецепт ресторанной закуски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Горячая закуска, которая исчезнет со стола за считанные минуты
Из баклажанов можно готовить не только вкусную икру, но и горячие закуски. Баклажановые конвертики с моцареллой и вялеными томатами – именно такое блюдо. Сочетание хрустящей панировки, нежной запеченной мякоти баклажана, моцареллы и вяленых томатов получается очень удачным.
Рецептом поделилась автор кулинарного блога fit_sophia_laetitia в Instagram. Блюдо готовится в два этапа – сначала баклажаны запекаются в духовке, а затем конвертики обжариваются на сковороде.
Как приготовить конвертики из баклажанов с сыром и томатами
Чтобы баклажаны вышли мягкими внутри и не горчили, перед запеканием обильно сбрызните их оливковым маслом и хорошо посолите. Соль вытянет лишнюю влагу и уберет горечь. Нарезайте баклажаны равномерными ломтиками одинаковой толщины, чтобы они равномерно пропеклись.
Также следует промокнуть моцареллу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и чтобы панировка не отмокла.
Ингредиенты (на 6 порций)
- баклажан — 1 шт.
- вяленые томаты – 6 шт.
- моцарелла — 1 шт.
- оливковое масло — по вкусу
- соль и перец — по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- мука — 5 ст. л.
- панировочные сухари — 5 ст. л.
Приготовление
1. Нарежьте баклажан примерно на 6 одинаковых ломтиков и выложите на застеленный пергаментом противень.
2. Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите и запекайте в духовке при 220 °C примерно 20 минут.
3. Тем временем нарежьте моцареллу кружочками
4. На половинку ломтика баклажана выложите кружочек моцареллы и один вяленый томат и накройте другой половиной ломтика.
5. Обваляйте баклажаны с начинкой сначала в муке, затем во взбитом яйце и в конце — в панировочных сухарях.
6. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла на среднем или сильном огне с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.
Как и с чем подавать
Подавайте эту закуску горячей, украсив блюдо свежим базиликом или рукколой. К баклажанам можно добавить томатный соус, сметану или соус песто. Также это блюдо будет хорошим дополнением к запеченному мясу.