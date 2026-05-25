Баклажановые конвертики с вялеными помидорами: рецепт ресторанной закуски (видео)

Горячая закуска, которая исчезнет со стола за считанные минуты

Из баклажанов можно готовить не только вкусную икру, но и горячие закуски. Баклажановые конвертики с моцареллой и вялеными томатами – именно такое блюдо. Сочетание хрустящей панировки, нежной запеченной мякоти баклажана, моцареллы и вяленых томатов получается очень удачным.

Рецептом поделилась автор кулинарного блога fit_sophia_laetitia в Instagram. Блюдо готовится в два этапа – сначала баклажаны запекаются в духовке, а затем конвертики обжариваются на сковороде.

Как приготовить конвертики из баклажанов с сыром и томатами

Чтобы баклажаны вышли мягкими внутри и не горчили, перед запеканием обильно сбрызните их оливковым маслом и хорошо посолите. Соль вытянет лишнюю влагу и уберет горечь. Нарезайте баклажаны равномерными ломтиками одинаковой толщины, чтобы они равномерно пропеклись.

Также следует промокнуть моцареллу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу и чтобы панировка не отмокла.

Ингредиенты (на 6 порций)

баклажан — 1 шт.

вяленые томаты – 6 шт.

моцарелла — 1 шт.

оливковое масло — по вкусу

соль и перец — по вкусу

яйцо – 1 шт.

мука — 5 ст. л.

панировочные сухари — 5 ст. л.

Приготовление

1. Нарежьте баклажан примерно на 6 одинаковых ломтиков и выложите на застеленный пергаментом противень.

2. Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите и запекайте в духовке при 220 °C примерно 20 минут.

3. Тем временем нарежьте моцареллу кружочками

4. На половинку ломтика баклажана выложите кружочек моцареллы и один вяленый томат и накройте другой половиной ломтика.

5. Обваляйте баклажаны с начинкой сначала в муке, затем во взбитом яйце и в конце — в панировочных сухарях.

6. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла на среднем или сильном огне с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

Как и с чем подавать

Подавайте эту закуску горячей, украсив блюдо свежим базиликом или рукколой. К баклажанам можно добавить томатный соус, сметану или соус песто. Также это блюдо будет хорошим дополнением к запеченному мясу.