Деруны как в ресторане: простой рецепт, который всегда работает (видео)

Картофель — это универсальный овощ, который ценят за питательность и способность приобретать различные текстуры в процессе приготовления.

Его запекают, жарят, тушат, в том числе и в горшках вместе с курицей, получая насыщенные домашние блюда. А сегодня мы предлагаем классические деруны — хрустящие картофельные оладьи с нежной серединкой и выразительным вкусом.

Для приготовления важно выбирать крахмалистые сорта картофеля без избытка влаги, а лук – сочный, ведь именно он влияет на аромат и предотвращает потемнение массы; распространенное заблуждение — недостаточное отжимание жидкости, из-за чего деруны получаются "забитыми". Деруны являются традиционным блюдом украинской кухни, сформировавшейся как простая пища из доступных ингредиентов и со временем приобрела множество вариаций — от добавления сыра к грибам или мясу. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить хрустящие деруны

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

лук – 2 шт.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

растительное масло – для жарки;

Способ приготовления:

Натереть картофель и лук на мелкой терке, тщательно отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, муку, соль и перец, после чего перемешать до однородной массы. Разогреть сковороду с растительным маслом и выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне.

Как и с чем подавать

Деруны лучше подавать горячими, как только из сковородки, чтобы сохранить их хрустящую корочку. Классическим дополнением является сметана, но хорошо подходят грибные соусы, чесночные заправки или легкий йогуртовый соус. Для более насыщенного вкуса можно добавить шкварки, слабосоленый лосось или тушеные грибы. Блюдо можно украсить свежей зеленью, зеленым луком или мелко нарезанным укропом.

Деруны – это простое, но выразительное блюдо, в котором важны правильная консистенция массы и баланс специй. Соблюдение технологии позволяет получить хрустящую корочку и нежную середину без лишней жирности. Благодаря вариациям подачи и приложений блюдо легко адаптируется под разные вкусы и остается актуальным в домашней кухне.