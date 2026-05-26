Что добавить в суп, чтобы он получился лучше ресторанного
Простой способ сделать любимое блюдо еще вкуснее
Куриный суп — одно из самых популярных горячих блюд. Казалось бы, сделать его лучше невозможно. Но если добавить в горячий бульон смесь из натурального йогурта и яичного желтка, суп приобретает кремовую текстуру и совсем другой вкус.
Этот прием известен в турецкой и ближневосточной кухне, но хорошо работает и с классическим куриным супом. Рецептом поделились на кулинарном портале pysznosci.pl.
Как приготовить куриный суп с йогуртом и яйцом
Главное правило – йогурт нельзя добавлять прямо в кипящий суп. От резкой смены температуры он свернется и превратится в крупинки. Мука в рецепте выполняет роль стабилизатора. Она помогает смеси не расслоиться при нагреве. Масло в конце – необязательный, но желаемый шаг. Оно придает бульону шелковистость.
Ингредиенты (на 3–4 порции)
- куриный бульон — 1 л
- рис — 2 ст. л.
- вода — 250 мл
- натуральный йогурт — 250 мл
- яичные желтки – 1–2 шт.
- пшеничная мука — 1 ст. л.
- свежая петрушка или мята – половина пучка
- сливочное масло — 1-2 ст. л. (по желанию)
- соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Доведите бульон до кипения в большой кастрюле. Добавьте рис и варите на небольшом огне около 15 минут до мягкости. Снимите с огня.
- В отдельной кастрюле разведите муку в воде, хорошо перемешав, чтобы не было комочков.
- Отдельно взбейте яичные желтки с йогуртом до однородной массы.
- Добавьте йогуртово-желточную смесь к мучной. Поставьте на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая. Не доводите смесь до кипения, достаточно слегка загустить ее.
- Постепенно, по одной-две ложки, вводите горячий бульон в йогуртовую смесь, постоянно помешивая. Когда введете около половины бульона, можно добавить оставшуюся часть тонкой струйкой.
- Варите суп на медленном огне еще 5 минут после соединения всех ингредиентов.
- В конце добавьте соль, перец и, по желанию, сливочное масло.
Как и с чем подавать
Подавайте суп горячим в глубоких тарелках. Посыпьте сверху свежей зеленью и по желанию слегка присыпьте паприкой или сбрызните топленым маслом.
Остатки супа храните в холодильнике не больше суток. При повторном разогреве делайте это на медленном огне, не доводя до кипения, иначе йогуртовая основа может расслоиться.