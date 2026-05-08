Та сама запіканка з садочка: ніжна й повітряна, як у дитинстві (відео)

З кисломолочного сиру можна приготувати чимало улюблених страв, зокрема сирники, які давно стали класикою домашньої кухні. А сьогодні ми пропонуємо не менш популярний варіант — ніжна сирна запіканка "як у дитинстві", знайома багатьом ще з меню дитячих садків. Саме там ця страва здобула популярність завдяки своїй м’якій текстурі та делікатному смаку без зайвої жирності. Для ідеального результату варто обирати сир середньої або високої жирності без зайвої вологи, а манку обов’язково попередньо замочити — це допоможе уникнути "зернистості" у готовій запіканці. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г;

манна крупа – 3 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

яйця – 3 шт.;

цукор – 90–100 г;

вершкове масло – 50 г;

ванільний цукор – 10 г;

родзинки – 50 г;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування:

Змішати манну крупу зі сметаною та залишити на 15–20 хвилин для набухання. Перетерти сир через сито або збити блендером до однорідної консистенції. Додати до сиру яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і розтоплене вершкове масло, ретельно перемішати. Ввести манку зі сметаною та родзинки, перемішати до однорідності. Змастити форму вершковим маслом і викласти сирну масу. Випікати у розігрітій до 180°C духовці 35–45 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Запіканку найкраще подавати теплою або злегка охолодженою, нарізавши порційними шматками. Вона добре поєднується зі сметаною, варенням, медом або свіжими ягодами. Для більш святкової подачі можна посипати цукровою пудрою або додати ягідний соус.

Цей рецепт дозволяє відтворити знайомий із дитинства смак у домашніх умовах. За бажанням родзинки можна замінити на курагу або не додавати зовсім, а частину цукру — зменшити або замінити медом.