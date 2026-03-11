Один інгредієнт — і сирники не розвалюються: що додати до них замість борошна
Простий рецепт сирників, які тримають форму і не пригорають
Багато хто стикався з ситуацією, коли сирники на сковороді раптом починають розвалюватися, розтікатися або прилипати. У результаті виходить неапетитна маса. Найчастіше в таких випадках додають більше борошна, але через це сирники стають важкими, щільними і втрачають свій ніжний сирний смак.
Насправді секрет зовсім інший. Замість великої кількості борошна краще додавати у сирники крохмаль. Саме так радить робити блогерка hanna_roskoshna у Threads. За її словами, крохмаль допомагає сирникам тримати форму, але не робить їх "забитими". У результаті вони виходять легкими, м’якими і дуже ніжними.
Чому сирники розвалюються
Основа сиру — білок казеїн. Він утворює невеликі білкові групи, так звані міцели. Саме через них сир має зернисту структуру. Коли сир добре перетирають або розминають, ці зерна руйнуються, і маса стає більш однорідною. Завдяки цьому сирники мають ніжну кремову текстуру.
А ще сирники розвалюються через зайву вологу в сирі. Саме тут і допомагає крохмаль. Він поглинає вологу і загущує масу — так само, як це відбувається під час приготування киселю. Тому сирники тримають форму і не розтікаються.
До того ж крохмалю потрібно значно менше, ніж борошна. З ним сирники залишаються легкими і не втрачають свій натуральний смак.
Як правильно смажити сирники
Щоб сирники вийшли рум’яними та ароматними, їх краще смажити на суміші масла та рослинної олії.
Вершкове масло відповідає за аромат і красиву золотисту скоринку — під час нагрівання відбуваються реакції молочних цукрів і жирів, які надають страві приємного смаку. А рослинна олія не дає маслу швидко підгоріти, почорніти та почати диміти.
Сирники з крохмалем: простий рецепт
Інгредієнти:
сир — 200 г
цукор — 35 г
крохмаль — 10 г
жовток — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Сир добре перетріть виделкою або через сито, щоб маса стала однорідною.
- Додайте цукор, жовток і крохмаль.
- Ретельно перемішайте до густої маси.
- Сформуйте невеликі сирники.
- Розігрійте сковороду із сумішшю вершкового масла та рослинної олії.
- Смажте сирники на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
За цим рецептом сирники виходять ніжними, легкими і не розвалюються під час смаження. Подавати їх можна зі сметаною, медом або улюбленим варенням.