Один інгредієнт — і сирники не розвалюються: що додати до них замість борошна

Простий рецепт сирників, які тримають форму і не пригорають

Багато хто стикався з ситуацією, коли сирники на сковороді раптом починають розвалюватися, розтікатися або прилипати. У результаті виходить неапетитна маса. Найчастіше в таких випадках додають більше борошна, але через це сирники стають важкими, щільними і втрачають свій ніжний сирний смак.

Насправді секрет зовсім інший. Замість великої кількості борошна краще додавати у сирники крохмаль. Саме так радить робити блогерка hanna_roskoshna у Threads. За її словами, крохмаль допомагає сирникам тримати форму, але не робить їх "забитими". У результаті вони виходять легкими, м’якими і дуже ніжними.

Чому сирники розвалюються

Основа сиру — білок казеїн. Він утворює невеликі білкові групи, так звані міцели. Саме через них сир має зернисту структуру. Коли сир добре перетирають або розминають, ці зерна руйнуються, і маса стає більш однорідною. Завдяки цьому сирники мають ніжну кремову текстуру.

А ще сирники розвалюються через зайву вологу в сирі. Саме тут і допомагає крохмаль. Він поглинає вологу і загущує масу — так само, як це відбувається під час приготування киселю. Тому сирники тримають форму і не розтікаються.

До того ж крохмалю потрібно значно менше, ніж борошна. З ним сирники залишаються легкими і не втрачають свій натуральний смак.

Поради з приготування ідеальних сирників

Як правильно смажити сирники

Щоб сирники вийшли рум’яними та ароматними, їх краще смажити на суміші масла та рослинної олії.

Вершкове масло відповідає за аромат і красиву золотисту скоринку — під час нагрівання відбуваються реакції молочних цукрів і жирів, які надають страві приємного смаку. А рослинна олія не дає маслу швидко підгоріти, почорніти та почати диміти.

Сирники з крохмалем: простий рецепт

Інгредієнти:

сир — 200 г

цукор — 35 г

крохмаль — 10 г

жовток — 1 шт.

Як приготувати ідеальні сирники Фото: threads.com/hanna_roskoshna

Спосіб приготування:

Сир добре перетріть виделкою або через сито, щоб маса стала однорідною. Додайте цукор, жовток і крохмаль. Ретельно перемішайте до густої маси. Сформуйте невеликі сирники. Розігрійте сковороду із сумішшю вершкового масла та рослинної олії. Смажте сирники на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

За цим рецептом сирники виходять ніжними, легкими і не розвалюються під час смаження. Подавати їх можна зі сметаною, медом або улюбленим варенням.