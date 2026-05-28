Любимый вкус бургера — в легкой версии: рецепт легкого салата (видео)

Вкусный и простой в приготовлении салат

Если хочется чего-то вроде бургера, но без булочки, выручит рецепт бургер-салата. В нем сочетаются все знакомые ингредиенты: жареный фарш, хрустящий айсберг, маринованные огурцы, помидоры и соус.

Выходит сытно, быстро и без лишних углеводов. Это удачный вариант блюда для обеда или ужина, когда не хочется долго стоять у плиты. Рецептом поделилась блогерша под ником 10_11_galina в TikTok.

Как приготовить бургер-салат

Чтобы фарш получился сочным и не рассыпался на мелкие кусочки, жарьте его на сухой, хорошо разогретой сковороде без масла. Не перемешивайте его слишком часто. Дайте фаршу схватиться с одной стороны, только потом перемешайте и доведите до готовности. Айсберг лучше рвать руками, а не резать ножом. Именно так он остается более хрустящим и не темнеет по краям.

Ингредиенты:

айсберг — 1/2 головки

говяжий фарш — 300 г

фиолетовый лук — 1/2 большого

помидоры — 2 средних

маринованные огурцы (корнишоны) – 6 шт.

твердый сыр — 50 г

Для соуса:

кетчуп – 2 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

американская горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Разогрейте сухую сковороду на сильном огне. Выложите фарш, посолите и поперчите. Жарьте до готовности. Отставьте остыть. Айсберг измельчите руками на кусочки, выложите в глубокую миску. Помидоры нарежьте средними кубиками, корнишоны — тонкими кружочками, фиолетовый лук — тонкими полукольцами. Добавьте все нарезанные овощи к айсбергу, сверху выложите остывший фарш. Для соуса смешайте кетчуп, майонез и горчицу до однородности. Натрите сыр сверху на салат и полейте соусом перед самой подачей.

Как и с чем подавать

Бургер-салат подают сразу после приготовления, пока фарш еще немного теплый, а айсберг – хрустящий. Соус лучше добавлять в последний момент, чтобы листья не успели пустить сок. Блюдо самостоятельно и не нуждается в гарнире.