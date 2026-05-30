Выглядит как шедевр из ресторана, а готовится проще простого: рецепт кабачкового рулета (видео)

Если есть два кабачка и немного сыра, приготовьте эту закуску

Кабачковый рулет — одно из тех блюд, которые выглядят эффектно на столе, но готовятся очень просто и быстро. Основа запекается в духовке за 20 минут, начинка состоит из свежих овощей, а пикантности блюду добавляет соус из кетчупа и сметаны. Получается легко, свежо и очень аппетитно.

Рецептом поделилась автор кулинарного Instagram-аккаунта diali_cooking.

Кабачковый рулет – пошаговый рецепт

Главное в приготовлении кабачкового коржа — хорошо отжать жидкость. После натирания кабачок нужно посолить и оставить минут на 15, чтобы он пустил сок, а затем тщательно отжать руками или через марлю. Если этого не сделать, корж получится влажным и не будет держать форму при скручивании.

Чтобы рулет хорошо держал форму, после запекания его нужно охладить прямо на противне, а затем переворачивать и смазывать соусом. Горячий корж может поломаться.

Ингредиенты

кабачок — 2 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 1 ст. л.

твердый сыр — 100 г

сметана — 2 ст. л.

кетчуп шрирача – 2 ч. л.

листья салата – по вкусу

огурец – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

соль — по вкусу

Приготовление

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут. Затем хорошо отожмите от сока. Добавьте к кабачкам натертую морковь, яйца, муку и натертый сыр. Хорошо перемешайте. Разровняйте массу на застеленном пергаментом противне. Выпекайте при 190 градусах 20 минут. Дайте коржу полностью остыть. Смешайте сметану с кетчупом шрирача – это и будет соус. Переверните корж, равномерно смажьте соусом. Выложите в ряд листья салата, тонко нарезанный перец и огурец. Плотно скрутите рулет и нарезайте ломтиками.

Как и с чем подавать

Кабачковый рулет может быть как самостоятельной закуской, так и легким обедом. Его удобно нарезать ломтиками толщиной 2–3 сантиметра и выкладывать на тарелку срезом вверх. Дополнить блюдо можно сметанным или чесночным соусом.