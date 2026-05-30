Выглядит как шедевр из ресторана, а готовится проще простого: рецепт кабачкового рулета (видео)
Если есть два кабачка и немного сыра, приготовьте эту закуску
Кабачковый рулет — одно из тех блюд, которые выглядят эффектно на столе, но готовятся очень просто и быстро. Основа запекается в духовке за 20 минут, начинка состоит из свежих овощей, а пикантности блюду добавляет соус из кетчупа и сметаны. Получается легко, свежо и очень аппетитно.
Рецептом поделилась автор кулинарного Instagram-аккаунта diali_cooking.
Кабачковый рулет – пошаговый рецепт
Главное в приготовлении кабачкового коржа — хорошо отжать жидкость. После натирания кабачок нужно посолить и оставить минут на 15, чтобы он пустил сок, а затем тщательно отжать руками или через марлю. Если этого не сделать, корж получится влажным и не будет держать форму при скручивании.
Чтобы рулет хорошо держал форму, после запекания его нужно охладить прямо на противне, а затем переворачивать и смазывать соусом. Горячий корж может поломаться.
Ингредиенты
- кабачок — 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 1 ст. л.
- твердый сыр — 100 г
- сметана — 2 ст. л.
- кетчуп шрирача – 2 ч. л.
- листья салата – по вкусу
- огурец – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- соль — по вкусу
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 15 минут. Затем хорошо отожмите от сока.
- Добавьте к кабачкам натертую морковь, яйца, муку и натертый сыр. Хорошо перемешайте.
- Разровняйте массу на застеленном пергаментом противне.
- Выпекайте при 190 градусах 20 минут. Дайте коржу полностью остыть.
- Смешайте сметану с кетчупом шрирача – это и будет соус.
- Переверните корж, равномерно смажьте соусом.
- Выложите в ряд листья салата, тонко нарезанный перец и огурец.
- Плотно скрутите рулет и нарезайте ломтиками.
Как и с чем подавать
Кабачковый рулет может быть как самостоятельной закуской, так и легким обедом. Его удобно нарезать ломтиками толщиной 2–3 сантиметра и выкладывать на тарелку срезом вверх. Дополнить блюдо можно сметанным или чесночным соусом.