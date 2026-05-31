Идеальный ужин из доступных продуктов: как приготовить греческую тарелку
В одной тарелке удачно сочетаются курица с лимоными нотками, картофель, салат из свежих овощей и греческий соус цацики
Греческая кухня отличается простотой и яркими вкусами. Кулинарный блогер alenakhmil в Instagram предлагает приготовить так называему греческую тарелку. Это маринованная курица с лимоном и орегано, картофель, свежий салат и холодный цацики. Все вместе создает полноценный сытный ужин. Блюдо на тарелке выглядит эффектно, и при этом готовится из самых доступных продуктов.
Ингредиенты
Для курицы:
- Куриное филе — 2 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Орегано — 1 ч. л.
- Соль и перец — по вкусу
Для картофеля:
- Картофель — 4–5 шт. среднего размера
- Сливочное масло — 30 г
- Соль — по вкусу
Для свежего салата:
- Помидоры — 2 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Красный лук — половина головки
- Петрушка — небольшой пучок
- Оливковое масло, соль — по вкусу
Для цацики:
- Небольшой огурец — 1 шт.
- Греческий йогурт — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — небольшой пучок
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Винный уксус — 1 ст. л.
- Соль и перец — по вкус
Способ приготовления
- Сначала приготовьте цацики: огурец натрите на крупной терке и хорошо отожмите от лишней жидкости. Смешайте с йогуртом, измельченным чесноком, укропом, оливковым маслом и уксусом. Посолите, поперчите и уберите в холодильник.
- Куриное филе смешайте с оливковым маслом, лимонным соком, орегано, солью и перцем. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут.
- Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте картофель до золотистой корочки.
- Замаринованное филе обжарьте на хорошо разогретой сковороде или запеките в духовке при 200°C около 20–25 минут до готовности.
- Нарежьте помидоры, огурец и красный лук, добавьте петрушку. Заправьте оливковым маслом и посолите.
Как и с чем подавать
Подавайте все вместе на одной большой тарелке или разложите по отдельным мискам: курица, картофель, салат и соус цацики рядом. Цацики используйте как соус для курицы и картофеля — он хорошо нейтрализует жирность и добавляет свежести. К такой тарелке отлично подойдет тонкий лаваш или питта.