Идеальный ужин из доступных продуктов: как приготовить греческую тарелку

В одной тарелке удачно сочетаются курица с лимоными нотками, картофель, салат из свежих овощей и греческий соус цацики

Греческая кухня отличается простотой и яркими вкусами. Кулинарный блогер alenakhmil в Instagram предлагает приготовить так называему греческую тарелку. Это маринованная курица с лимоном и орегано, картофель, свежий салат и холодный цацики. Все вместе создает полноценный сытный ужин. Блюдо на тарелке выглядит эффектно, и при этом готовится из самых доступных продуктов.

Ингредиенты

Для курицы:

Куриное филе — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Орегано — 1 ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Для картофеля:

Картофель — 4–5 шт. среднего размера

Сливочное масло — 30 г

Соль — по вкусу

Для свежего салата:

Помидоры — 2 шт.

Огурец — 1 шт.

Красный лук — половина головки

Петрушка — небольшой пучок

Оливковое масло, соль — по вкусу

Для цацики:

Небольшой огурец — 1 шт.

Греческий йогурт — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — небольшой пучок

Оливковое масло — 2 ст. л.

Винный уксус — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкус

Греческая тарелка. Скриншот Instagram.com/alenakhmil

Способ приготовления

Сначала приготовьте цацики: огурец натрите на крупной терке и хорошо отожмите от лишней жидкости. Смешайте с йогуртом, измельченным чесноком, укропом, оливковым маслом и уксусом. Посолите, поперчите и уберите в холодильник. Куриное филе смешайте с оливковым маслом, лимонным соком, орегано, солью и перцем. Оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте картофель до золотистой корочки. Замаринованное филе обжарьте на хорошо разогретой сковороде или запеките в духовке при 200°C около 20–25 минут до готовности. Нарежьте помидоры, огурец и красный лук, добавьте петрушку. Заправьте оливковым маслом и посолите.

Как и с чем подавать

Подавайте все вместе на одной большой тарелке или разложите по отдельным мискам: курица, картофель, салат и соус цацики рядом. Цацики используйте как соус для курицы и картофеля — он хорошо нейтрализует жирность и добавляет свежести. К такой тарелке отлично подойдет тонкий лаваш или питта.