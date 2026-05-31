Идеальная закуска к супу и не только: хрустящие хлебные палочки с оливками

Готовятся без дрожжей и долгого замешивания теста

Хлебные палочки с оливками можно приготовить быстро и без лишних усилий — без дрожжей и долгого замешивания. Тесто делается на самоподнимающейся муке и густом греческом йогурте, поэтому получается мягким внутри и с легкой корочкой снаружи. Оливки и сыр добавляют вкус. В итоге выходит не просто выпечка, а удобная закуска к супу, на перекус или к мясной тарелке.

Рецептом поделилась блогер eatwell.withisabel в Instagram. Калорийность одной палочки — около 119 ккал, 6 г белка, 17 г углеводов, 3 г жира. Из указанного количества ингредиентов получается 8 палочек.

Как приготовить хлебные палочки с оливками

Если у вас нет самоподнимающейся муки, сделайте ее самостоятельно: на каждые 150 г обычной муки добавьте 2 ч. л. разрыхлителя и 0,5 ч. л. соли. Хорошо перемешайте.

Йогурт для приготовления палочек лучше брать густой. Обычный жидкий йогурт сделает тесто слишком влажным.

Тесто не нужно долго месить. Чем меньше вы его трогаете после добавления оливок, тем лучше они сохранят форму в готовых палочках.

Ингредиенты (на 8 палочек)

Самоподнимающаяся мука — 180 г

Греческий йогурт — 190 г

Нарезанные оливки — 80 г (40 г зеленых фаршированных и 40 г черных оливок каламата)

Тертый твердый сыр — 25 г

Соль — по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противень пергаментной бумагой. В миске смешайте муку, йогурт, оливки, сыр и соль. Замесите тесто до однородности — оно будет немного липким, это нормально. Разделите тесто на 8 равных частей. Выложите на противень и руками вытяните каждую порцию в длинную полоску — форму хлебной палочки. Присыпьте палочки щепоткой соли сверху. Поставьте в духовку на 25 минут или до золотистого цвета. Время может немного отличаться в зависимости от духовки.

Как и с чем подавать

Хлебные палочки лучше всего есть теплыми. Подавайте их к сырной или колбасной тарелке, к любому соусу. Также они хорошо дополняют легкие супы-пюре или овощные закуски. Если палочки остались, храните их в холодильнике и прогрейте перед подачей.