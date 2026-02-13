Ніжний лаваш із сирною начинкою: ідеальний сніданок чи перекус (відео)
Лаваш — тонкий вірменський або східний хліб, який часто використовують для приготування рулетів, закусок і страв на грилі.
Його універсальність дозволяє готувати як гарячі, так і холодні страви, наприклад лаваш з м’ясом на мангалі або запіканки з сиром та овочами. Сьогодні пропонується варіант сирної запіканки, який виходить ніжним, повітряним і ароматним. Для досягнення оптимальної текстури важливо використовувати свіжий кисломолочний сир середньої жирності та якісний твердий сир, а лаваш обирати свіжий, щоб він легко пропікався і не розм’якнув. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria.cooks.it".
Як приготувати ліниву запіканку з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш – 1 шт;
- кисломолочний сир – 350 г;
- яйця – 2 шт;
- молоко – 180 мл;
- сир гауда – 120–150 г;
- сіль – за смаком;
- вершкове масло – 20 г;
Спосіб приготування:
- Збити кисломолочний сир, яйця, молоко і сіль погружним блендером до однорідної маси.
- Додати натертий твердий сир, залишивши частину для посипання зверху.
- Нарізати лаваш смужками і обережно вмішати у сирну масу, дати постояти 5 хв.
- Змастити форму вершковим маслом.
- Викласти суміш у форму, зверху посипати залишком сиру.
- Запікати в розігрітій духовці при 180°C 50 хвилин до рум’яної скоринки.
Як і з чим подавати
Запіканку подають гарячою, безпосередньо з духовки, прикрашеною залишками тертого сиру та свіжою зеленню. Вона добре поєднується з легкими салатами, овочевими соусами або домашнім кетчупом. Можна нарізати порційними шматочками для сніданку, перекусу або подавати як частину святкового столу. Завдяки м’якій текстурі і насиченому смаку, страва сподобається як дорослим, так і дітям.