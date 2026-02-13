Ніжний лаваш із сирною начинкою: ідеальний сніданок чи перекус (відео)

Лаваш — тонкий вірменський або східний хліб, який часто використовують для приготування рулетів, закусок і страв на грилі.

Його універсальність дозволяє готувати як гарячі, так і холодні страви, наприклад лаваш з м’ясом на мангалі або запіканки з сиром та овочами. Сьогодні пропонується варіант сирної запіканки, який виходить ніжним, повітряним і ароматним. Для досягнення оптимальної текстури важливо використовувати свіжий кисломолочний сир середньої жирності та якісний твердий сир, а лаваш обирати свіжий, щоб він легко пропікався і не розм’якнув. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria.cooks.it".

Як приготувати ліниву запіканку з лаваша

Інгредієнти:

лаваш – 1 шт;

кисломолочний сир – 350 г;

яйця – 2 шт;

молоко – 180 мл;

сир гауда – 120–150 г;

сіль – за смаком;

вершкове масло – 20 г;

Спосіб приготування:

Збити кисломолочний сир, яйця, молоко і сіль погружним блендером до однорідної маси. Додати натертий твердий сир, залишивши частину для посипання зверху. Нарізати лаваш смужками і обережно вмішати у сирну масу, дати постояти 5 хв. Змастити форму вершковим маслом. Викласти суміш у форму, зверху посипати залишком сиру. Запікати в розігрітій духовці при 180°C 50 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Запіканку подають гарячою, безпосередньо з духовки, прикрашеною залишками тертого сиру та свіжою зеленню. Вона добре поєднується з легкими салатами, овочевими соусами або домашнім кетчупом. Можна нарізати порційними шматочками для сніданку, перекусу або подавати як частину святкового столу. Завдяки м’якій текстурі і насиченому смаку, страва сподобається як дорослим, так і дітям.