Лучший маринад для шашлыка: проверенный годами рецепт, который всегда получается (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Шашлык – это традиционное блюдо из маринованного мяса, которое готовят на открытом огне, и его вкус в значительной степени зависит от маринада, в частности кефира, лука или даже кока-колы, которое делает волокна мяса более мягкими и добавляет карамельные нотки. Сегодня мы предлагаем классический вариант на основе свиного ошейка с кефирным маринадом, который обеспечивает сочность и нежную текстуру после жарки.

Важно выбирать свежее мясо с равномерными прожилками жира, ведь именно они отвечают за сочность готового блюда, а специи следует подбирать качественные, без избытка соли и усилителей вкуса. Для более выразительного вкуса можно добавлять минеральную воду или немного кока-колы как альтернативу части кефира, что изменяет структуру мяса и делает его еще более нежным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить шашлык в маринаде из кефира

Ингредиенты:

свиной ошеек – 1,5 кг;

соль – 1,5–2 ч.л.;

лук репчатый – 3 шт.;

кефир – 400 г;

приправа к шашлыку – 40 г;

Способ приготовления:

Нарезать свинной ошеек на кусочки размером примерно 2×4 см. Нарезать лук тонкими полукольцами и помять до выделения сока. Добавить к мясу лук, кефир, соль и приправу к шашлыку. Тщательно перемешать ингредиенты до равномерного распределения маринада. Накрыть и оставить мариноваться на 3–4 часа или ночью для более насыщенного вкуса. Нанизать мясо на шампуры и жарить на хорошо разогретых углях около 15 минут, периодически переворачивая.

Как и с чем подавать

Шашлык лучше подавать горячим на лаваше или свежем хлебе, дополняя маринованным луком, зеленью и свежими овощами. Хорошо сочетается со свежими салатами, соусами на основе томатов, чеснока или йогурта, а также запеченным картофелем или овощами-гриль. Для более яркой подачи можно добавить гранатовый соус или зерна граната, подчеркивающие мясной вкус и придающие свежести. Шашлык является блюдом, которое лучше раскрывает свой вкус сразу после приготовления, поэтому подавать его следует без задержки, чтобы сохранить сочность и аромат дыма.