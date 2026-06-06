Луковый кляр для идеальной корочки: мясо, рыба и печень, как в ресторане

Отбивные – это тонко отраженные куски мяса, которые готовят в разных панировках или кляре для сохранения сочности и нежной текстуры.

Их часто обжаривают на сковороде или запекают, а также готовят в необычном варианте – в вафельных коржах, которые создают хрустящую оболочку и удерживают сок внутри. Сегодня мы предлагаем универсальный луковый кляр, который отлично подходит для мяса, рыбы и печени и придает блюдам насыщенный вкус и аппетитную корку. Для качественного результата важно выбирать свежие яйца, плотный репчатый лук без горечи и не экономить на качестве майонеза, ведь именно он влияет на нежность и структуру кляра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk"

Как приготовить отбивные в луковом кляре

Ингредиенты:

лук репчатый – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

мука – 3–4 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Измельчить лук в блендере до состояния однородной кашицы.

2.Добавить яйца и майонез, перемешать до однородной массы.

3.Ввести муку и тщательно размешать до консистенции густой сметаны.

4.Приправить солью и черным перцем, перемешать.

5. Обваливать мясо, рыбу или печень в кляре и обжаривать на среднем огне до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Блюда в луковом кляре лучше подавать сразу после жарки, пока корочка остается хрустящей, а середина сочной. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченными или свежими овощами, гречкой или рисом. В качестве дополнения подходят сметанный соус, чесночный соус или легкий йогуртовый дип, подчеркивающий вкус и придающий свежести. Для подачи можно использовать зелень, маринованные овощи или дольки лимона для рыбы.

Луковый кляр – это универсальное основание, которое позволяет получить нежную текстуру внутри и румяную корочку снаружи. По желанию майонез можно заменить густой сметаной или йогуртом, а часть муки – крахмалом для более хрустящего эффекта. Такой вариант кляра подходит как для обыденного меню, так и для более праздничных блюд.