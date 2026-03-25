Морожена скумбрія у "Сільпо" зараз на 50 грн дешевша: як зробити з неї делікатес у томатному соусі (відео)

Надзвичайно смачна закуска

Маринована скумбрія у томатному соусі — це страва, яка поєднує насичений смак риби та легку кисло-солодку нотку маринаду. В основі рецепту — свіжоморожена скумбрія, яка після правильного маринування залишається ніжною і соковитою, а соус з кетчупу, оцту і спецій додає яскравості та аромату. Важливо правильно обирати рибу: тушку без пошкоджень і з рівномірною заморозкою, щоб під час приготування м'ясо не стало сухим і зберегло текстуру. Цибулю для соусу краще нарізати тонкими півкільцями, тоді вона швидко карамелізується, віддаючи соусу солодкі та насичені нотки; при бажанні кетчуп можна замінити домашнім томатним пюре з дрібкою цукру і солі для більш натурального смаку.

Як замаринувати скумбрію у томатному соусі

Інгредієнти:

скумбрія свіжоморожена – 2 шт;

цибуля ріпчаста – 3 шт;

кетчуп – 400 мл;

сіль – 1 ст.л;

цукор – 1 ст.л;

оцет 9% – 100 мл;

олія – 50 мл;

Спосіб приготування:

Розморозити скумбрію при кімнатній температурі або в холодильнику. Нарізати цибулю півкільцями. У сотейнику змішати кетчуп, сіль, цукор, оцет та олію, довести до кипіння. Додати цибулю та тушкувати на середньому вогні 5 хвилин. Помістити скумбрію в соус і готувати на слабкому вогні ще 15–20 хвилин. Дати страві охолонути до кімнатної температури перед подачею.

Як і з чим подавати

Мариновану скумбрію можна подавати як закуску або з гарнірами — рисом, овочами чи картоплею. Прикрашати свіжою зеленню, скибками лимона або зернами гранату для яскравої подачі. Легкі соуси на основі йогурту чи сметани підкреслять смак риби і додадуть ніжності кожному шматочку.