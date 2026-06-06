Сочная скумбрия из духовки: быстрый рецепт без лишних хлопот (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Скумбрия – это морская рыба, известная своим насыщенным вкусом, высокой жирностью и плотной текстурой мяса. Ее чаще всего готовят путем запекания, маринования или копчения. Сегодня мы предлагаем запеченную скумбрию в ароматном маринаде с соевым соусом, терияки и специями, позволяющими получить максимально сочную рыбу с выразительным вкусом. Для удачного блюда важно выбирать свежую или правильно замороженную скумбрию без резкого запаха, а также качественные соусы, поскольку именно они формируют основной вкусовой профиль. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить скумбрию в соевом соусе

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

копченая паприка – 1/2 ч. л.;

гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

соус терияки – 2 ст. л.;

черный перец – по вкусу;

лимон – 1/2 шт.;

растительное масло – 1 ст. л. (по желанию для большей сочности).

Способ приготовления:

Разморозить скумбрию до состояния, когда ее легко обрабатывать, удалить голову, хвост и плавники. Очистить рыбу от внутренностей и черной пленки, тщательно промыть и нарезать порционными кусочками. Смешать скумбрию со специями, соевым соусом и соусом терияки, равномерно распределить маринад. Добавить сок лимона и оставить мариноваться примерно на 30 минут. Выложить рыбу в форму, застеленную пергаментом, полить остатками маринада и накрыть фольгой. Запекать в разогретой духовке при температуре 180°C в течение 30 минут. Снять фольгу и допекать еще 15–20 минут до легкой румяности.

Как и с чем подавать

Запеченная скумбрия лучше всего подходит сразу после приготовления, когда она остается сочной и ароматной. Ее можно подавать с картофельным пюре, запеченными овощами, рисом или свежим салатом из зелени и огурца. В качестве дополнения хорошо подходят легкие соусы на основе йогурта, чеснока или горчицы, а также дольки лимона для подчеркивания вкуса. Для более яркой подачи блюдо можно украсить свежей зеленью или тонко нарезанным луком.

Запеченная скумбрия по этому рецепту получается нежной, сочной и насыщенным вкусом благодаря сочетанию соевого соуса, терияки и лимона. По желанию маринад можно разнообразить медом для лёгкой сладкой ноты или добавить горчицу для более пикантного вкуса. Такой способ приготовления позволяет получить стабильно успешный результат даже без сложных кулинарных техник.