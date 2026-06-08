Маринованные огурчики без мороки: просто смешать и подождать 5 минут (видео)

Прекрасное дополнение к шашлыку

Из огурцов можно приготовить немало блюд — от освежающих салатов до более сытных вариантов, в частности, вкусного салата с телятиной, где хрустящий овощ добавляет легкости и баланса вкуса. А сегодня предлагается сверхбыстрый вариант маринованных огурцов, который готовится буквально за несколько минут и не требует сложных техник. Для наилучшего результата следует выбирать плотные корнишоны одинакового размера, без пустот и водянистости, ведь именно текстура определяет финальную хрусткость. Уксус можно варьировать по вкусу – яблочный придаст более мягкую кислинку, а обычный сделает вкус более выразительным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить "быстрые" маринованные огурцы

Ингредиенты:

огурцы корнишоны – 1 кг;

укроп – небольшой пучок (2 ст.л.);

зеленый лук – небольшой пучок (2 ст.л.);

масло – 2 ст.л.;

чеснок – 6 зубчиков небольших;

горчица в зернах – по вкусу;

соль — 1/2 ч.л.;

уксус — 1-2 ст.л.;

Способ приготовления:

Подготовить огурцы, срезать кончики и порезать их на четыре части. Добавить измельченную зелень, чеснок, соль, уксус, растительное масло и горчицу в зернах к огурцам. Переложите все ингредиенты в пакет и плотно закройте его. Интенсивно встряхнуть пакет в течение нескольких минут до равномерного смешивания вкусов.

Как и с чем подавать

Подавать охлажденными как быструю закуску или дополнение к основным блюдам. Хорошо сочетаются с мясными блюдами, картофелем, грилем или домашними котлетами. Для подачи можно выложить огурцы в небольшую керамическую миску, добавить свежую зелень и чуть-чуть зерен горчицы сверху для визуального акцента. Также можно подавать вместе соусами на основе йогурта или сметаны для более мягкого вкуса.

Этот рецепт позволяет получить яркую, хрустящую и ароматную закуску без лишних усилий. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению, блюдо легко интегрируется в ежедневное меню или праздничный стол.