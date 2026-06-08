Маринованные огурчики без мороки: просто смешать и подождать 5 минут (видео)
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Прекрасное дополнение к шашлыку
Из огурцов можно приготовить немало блюд — от освежающих салатов до более сытных вариантов, в частности, вкусного салата с телятиной, где хрустящий овощ добавляет легкости и баланса вкуса. А сегодня предлагается сверхбыстрый вариант маринованных огурцов, который готовится буквально за несколько минут и не требует сложных техник. Для наилучшего результата следует выбирать плотные корнишоны одинакового размера, без пустот и водянистости, ведь именно текстура определяет финальную хрусткость. Уксус можно варьировать по вкусу – яблочный придаст более мягкую кислинку, а обычный сделает вкус более выразительным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить "быстрые" маринованные огурцы
Ингредиенты:
- огурцы корнишоны – 1 кг;
- укроп – небольшой пучок (2 ст.л.);
- зеленый лук – небольшой пучок (2 ст.л.);
- масло – 2 ст.л.;
- чеснок – 6 зубчиков небольших;
- горчица в зернах – по вкусу;
- соль — 1/2 ч.л.;
- уксус — 1-2 ст.л.;
Способ приготовления:
- Подготовить огурцы, срезать кончики и порезать их на четыре части.
- Добавить измельченную зелень, чеснок, соль, уксус, растительное масло и горчицу в зернах к огурцам.
- Переложите все ингредиенты в пакет и плотно закройте его.
- Интенсивно встряхнуть пакет в течение нескольких минут до равномерного смешивания вкусов.
Как и с чем подавать
Подавать охлажденными как быструю закуску или дополнение к основным блюдам. Хорошо сочетаются с мясными блюдами, картофелем, грилем или домашними котлетами. Для подачи можно выложить огурцы в небольшую керамическую миску, добавить свежую зелень и чуть-чуть зерен горчицы сверху для визуального акцента. Также можно подавать вместе соусами на основе йогурта или сметаны для более мягкого вкуса.
Этот рецепт позволяет получить яркую, хрустящую и ароматную закуску без лишних усилий. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению, блюдо легко интегрируется в ежедневное меню или праздничный стол.