Цей салат нікого не залишить байдужим: ніжний сир, свіжі огірки та пряна морква по-корейськи (відео)

Смачна та ситна страва

Салати бувають дуже різні — від класичних овочевих до експериментальних із фруктами, горіхами чи м’ясом, наприклад салат з куркою та ківі. Але сьогодні ми пропонуємо ситний та яскравий салат із ковбасками, який легко готувати та який поєднує ніжний сир, хрумкі огірки і пряну моркву по-корейськи. Для страви важливо обирати свіжі інгредієнти: огірки краще брати щільні й пружні, моркву по-корейськи — без надмірної кислоти, а ковбаски — якісні, без штучних добавок. Також можна експериментувати із видами сиру чи додавати трохи солодкої кукурудзи, щоб надати страві м’якої солодкуватої нотки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з ковбасками та морквою по-корейськи

Інгредієнти:

ковбаски будь-які — 300 г;

огірки свіжі — 1–2 шт.;

кукурудза консервована — 100 г;

сир твердий — 100 г;

морква по-корейськи — 100 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

майонез — 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Порізати огірки та ковбаски на невеликі кубики. Натерти сир на великій тертці. З’єднати у глибокій мисці огірки, ковбаски, кукурудзу, сир та моркву по-корейськи. Посолити, поперчити і додати майонез. Акуратно перемішати до рівномірного розподілу інгредієнтів. Охолодити салат у холодильнику 15–20 хвилин перед подачею.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим, прямо в невеликих порційних тарілках або салатниці. Для прикраси підійде свіжий кріп або петрушка, а також кілька скибочок червоного перцю для контрасту. Страва добре поєднується з легкими супами або запеченою картоплею і може стати як закускою, так і самостійним перекусом. Завдяки своїй яскравій текстурі та насиченому смаку він чудово виглядає на святковому столі.