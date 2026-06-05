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Фаршированный картофель с мясом и сыром: сытный ужин, который попросят приготовить снова (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Фаршированый картофель
Фаршированый картофель. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Просто и вкусно

Запеченный картофель, начиненный ароматным мясным рагу и покрытый расплавленным сыром, выглядит эффектно, но при этом готовится без особых усилий. По сути, это полноценный ужин в одной "тарелке" из картошки.

Рецептом поделилась кулинарный блогер ask_edith в Instagram, назвав такой вариант фаршированного картофеля просто фантастическим.

Ингредиенты

  • картофель крупный — 2–4 штуки (или 5–8 средних)
  • фарш индюшиный или говяжий — 500 г
  • консервированные томаты — 1 банка
  • морковь — 1 штука
  • лук репчатый — 1 штука
  • кукуруза консервированная — 150–200 г
  • сыр для запекания — 150–200 г
  • масло сливочное — 20–30 г
  • соль, молотый перец — по вкусу
  • карри — по вкусу
  • копченая паприка — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и морковь мелко нарезать.
  2. На разогретой сковороде обжарить овощи до мягкости.
  3. Добавить кукурузу и фарш. Готовить, помешивая, пока мясо не изменит цвет.
  4. Влить консервированные томаты, приправить солью, перцем, карри и копченой паприкой. Тушить 5–7 минут на умеренном огне до легкого загустения соуса.
  5. Картофель хорошо вымыть, наколоть вилкой в нескольких местах, смазать маслом и запечь до мягкости при 200°C — около 50–60 минут.
  6. Готовый картофель разрезать пополам. Добавить внутрь немного сливочного масла и немного тертого сыра. Аккуратно размять серединку вилкой, сохраняя стенки целыми.
  7. Наполнить картофель мясной начинкой, сверху щедро посыпать тертым сыром.
  8. Запекать при 180°C еще 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Как и с чем подавать

Подавать горячим сразу из духовки. Хорошим дополнением к фаршированному картофелю станет свежий салат из огурцов и помидоров или просто нарезанные овощи. Также можно добавить ложку сметаны или греческого йогурта сверху.

Теги:
#Рецепты #Картофель #Фарш