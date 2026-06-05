Фаршированный картофель с мясом и сыром: сытный ужин, который попросят приготовить снова (видео)

Просто и вкусно

Запеченный картофель, начиненный ароматным мясным рагу и покрытый расплавленным сыром, выглядит эффектно, но при этом готовится без особых усилий. По сути, это полноценный ужин в одной "тарелке" из картошки.

Рецептом поделилась кулинарный блогер ask_edith в Instagram, назвав такой вариант фаршированного картофеля просто фантастическим.

Ингредиенты

картофель крупный — 2–4 штуки (или 5–8 средних)

фарш индюшиный или говяжий — 500 г

консервированные томаты — 1 банка

морковь — 1 штука

лук репчатый — 1 штука

кукуруза консервированная — 150–200 г

сыр для запекания — 150–200 г

масло сливочное — 20–30 г

соль, молотый перец — по вкусу

карри — по вкусу

копченая паприка — по вкусу

Приготовление

Лук и морковь мелко нарезать. На разогретой сковороде обжарить овощи до мягкости. Добавить кукурузу и фарш. Готовить, помешивая, пока мясо не изменит цвет. Влить консервированные томаты, приправить солью, перцем, карри и копченой паприкой. Тушить 5–7 минут на умеренном огне до легкого загустения соуса. Картофель хорошо вымыть, наколоть вилкой в нескольких местах, смазать маслом и запечь до мягкости при 200°C — около 50–60 минут. Готовый картофель разрезать пополам. Добавить внутрь немного сливочного масла и немного тертого сыра. Аккуратно размять серединку вилкой, сохраняя стенки целыми. Наполнить картофель мясной начинкой, сверху щедро посыпать тертым сыром. Запекать при 180°C еще 20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Как и с чем подавать

Подавать горячим сразу из духовки. Хорошим дополнением к фаршированному картофелю станет свежий салат из огурцов и помидоров или просто нарезанные овощи. Также можно добавить ложку сметаны или греческого йогурта сверху.