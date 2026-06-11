Самый вкусный летний салат с помидорами: секрет в маринованном луке и сливочном сыре (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 603
Вкусный и сытный салат
Помидоры – один из самых универсальных летних овощей, из которых готовят множество блюд: от простых салатов до насыщенных соусов и традиционных региональных рецептов, в том числе грузинского салата с орехами и зеленью. Благодаря сочной текстуре и яркому вкусу, они легко сочетаются с сыром, луком и свежей зеленью, создавая сбалансированные блюда без сложной кулинарной обработки.
Сегодня мы предлагаем вариацию быстрого маринованного салата с помидорами, который отличается нежностью сливочного сыра и легкой кисло-сладкой заправкой. Для наилучшего результата следует выбирать плотные, спелые помидоры без излишка сока, а лук – сочный и не слишком острый, чтобы вкус оставался сбалансированным; по желанию сливочный творог можно заменить брынзой или фетой для более выразительного соленого акцента. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mamalife.ua".
Как приготовить салат из помидоров с сыром и луком
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г;
- красный лук – 1 шт.;
- сливочный сыр – 100 г;
- укроп – по вкусу;
- петрушка – по вкусу;
Маринад:
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус 9% – 1 ст. л.;
- подсолнечное масло – 30 мл;
- черный молотый перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Подготовить маринад смешиванием соли, сахара, уксуса, подсолнечного масла и черного молотого перца до однородности. Нарезать полукольцами красный лук и оставить его в маринаде на 15–20 минут для смягчения вкуса.
- Нарезать крупными кусками помидоры и подготовить свежую зелень, мелко ее нашинковать. Соединить замаринованный лук с зеленью для равномерного распределения вкуса.
- Соединить помидоры с маринадом и добавить сливочный сыр, аккуратно перемешивая, чтобы сохранить форму кусочков. Довести салат до готовности без дополнительной термической обработки.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать охлажденным сразу после приготовления, когда помидоры сохраняют свою плотность и свежесть. Его можно подавать как самостоятельное легкое блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или блюдам из картофеля. Для подачи уместно использовать глубокие тарелки, украсив дополнительной зеленью или кусочками сыра для более внятной текстуры.
Готовое блюдо отличается балансом кисло-сладкой заправки, сочных помидоров и нежного сливочного сыра, что делает его универсальным вариантом как для ежедневного меню, так и для летнего праздничного стола.