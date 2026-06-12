Быстрое варенье из клубники с целыми ягодами: секрет идеального вкуса в одной пряности (видео)
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Готовится быстро и получается вкусно
Сезон клубники сейчас в самом разгаре, и кроме того, что ее можно есть просто так или сочетать с неожиданными добавками, ягоды отлично подходят для приготовления десертов, варенья и ароматных конфитюров. Именно в этот период важно выбирать максимально спелую, но плотную клубнику без повреждений – перезрелые ягоды быстро развариваются и могут испортить текстуру готового продукта. Для более насыщенного вкуса следует обращать внимание на более мелкие или средние плоды: они обычно ароматнее и менее водянисты. Сегодня мы предлагаем простой рецепт клубничного конфитюра с тимьяном и желфиксом, позволяющим сохранить целые ягоды, яркий цвет и натуральный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kate.nora.blog".
Как приготовить клубничный конфитюр с тимьяном за 5 минут
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг;
- сахар – 800 г;
- желфикс – 1 уп.;
- вода – 50 мл;
- тимьян свежий – 7 веточек;
Способ приготовления:
- Подготовить клубнику, тщательно промыть и удалить плодоножки.
- Смешать клубнику с желфиксом в большой кастрюле.
- Добавить сахар и воду, аккуратно перемешать и довести до кипения.
- Проварить массу 3-4 минуты, снимая пену.
- Добавить тимьян и проварить еще 1 минуту, после чего сразу снять с огня.
- Разлить горячий конфитюр в стерилизованные банки и плотно закрыть.
Как и с чем подавать
Клубничный конфитюр с тимьяном хорошо сочетается с блинами, сырниками, вафлями и натуральным йогуртом. Благодаря легкой травяной нотке он также гармонично дополняет сыры с нейтральным или сливочным вкусом, в частности крем-сыр или рикот. Для десертной подачи можно использовать как топинг для мороженого или чизкейка, а также в качестве начинки для круассанов или тортов. При подаче следует добавить несколько свежих ягод или веточку тимьяна для аромата и визуального акцента.
Такой способ приготовления позволяет получить насыщенный конфитюр с ягодами и ярким ароматом без длительного уваривания. Сочетание клубники с тимьяном добавляет классическому варенью более сложного и изысканного вкусового профиля. Рецепт подходит как для повседневного использования, так и для домашних заготовок на сезон.