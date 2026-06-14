Клубничное мороженое, сводящее с ума: простой рецепт из трех ингредиентов (видео)

Клубника – это одна из самых любимых летних ягод, которую ценят за сладкий вкус, аромат и универсальность в кулинарии.

Ее часто едят свежей, добавляют в десерты, выпечку, смузи или варенье, ведь она хорошо сочетается как со сливочными, так и шоколадными ингредиентами. Сегодня мы предлагаем трендовый вариант домашнего клубничного мороженого, сочетающего простоту приготовления и насыщенный ягодный вкус. При выборе клубники важно обращать внимание на спелые, но не перезревшие ягоды с ярким ароматом, ведь именно они формируют основной вкусовой профиль десерта.

Качество сливок в этом рецепте играет ключевую роль: они должны быть жирными (не менее 33%) и хорошо охлажденными, чтобы масса быстро сбивалась и имела нежную текстуру. Сгущенку лучше выбирать классическую, без растительных примесей, поскольку оно отвечает за стабильную сладость и кремовую консистенцию. В качестве вариации можно добавить немного ванили или заменить клубнику малиной или черникой для более выраженной кислинки. Шоколад в рецепте может быть как молочным, так и темным – это позволяет регулировать интенсивность вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить клубничное мороженое

Ингредиенты:

шоколадка – 1 шт.;

сливки 33% – 500 г;

сгущенка – 150 г;

клубника свежая – 250 г;

Способ приготовления:

Разломать шоколадку на равные кусочки и распределить по порционным пакетам или формочкам. Взбить хорошо охлажденные сливки до мягких стойких пиков. Добавить сгущенку до взбитых сливок и аккуратно перемешать силиконовой лопаткой до однородности. Добавить нарезанную клубнику и осторожно перемешать массу, сохраняя воздушную текстуру. Разложить смесь по подготовленным формам, добавить шоколад и заморозить до полного застывания.

Как и с чем подавать

Клубничное мороженое лучше подавать хорошо охлажденным сразу после извлечения из морозильной камеры, давая ему несколько минут немного подтаять для более нежной текстуры. Его можно подавать в готовых вафельных рожках, креманках или как десертную добавку к блинам или вафель. Для подачи уместно использовать свежие ягоды, мяту или шоколадную крошку, подчеркивающую вкус клубники. Также мороженое хорошо смешивается с ягодными соусами или легким карамельным топингом.

Десерт отличается простотой приготовления и насыщенным натуральным вкусом, что делает его идеальным вариантом для домашнего летнего меню. Благодаря сочетанию сливочного основания, сгущенки и свежих ягод мороженое имеет нежную текстуру и яркий аромат, который легко конкурирует с магазинными аналогами.