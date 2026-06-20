Домашний клубничный пирог: сочная начинка и рассыпчатое тесто (видео)

Клубника – это одна из самых любимых летних ягод, отличающаяся нежным ароматом и сладким вкусом.

Из нее готовят варенье, десерты, смузи и популярное клубничное мороженое, которое особенно ценят в жаркий сезон. Сегодня мы предлагаем приготовить домашний клубничный пирог с хрустящей крошкой – простую, но эффектную выпечку, сочетающую нежное тесто и сочную ягодную начинку. Для лучшего результата следует выбирать спелую, но плотную клубнику без признаков перезрелости, ведь слишком мягкие ягоды могут дать лишний сок и сделать тесто влажным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пирог с клубникой

Ингредиенты:

сливочное масло (мягкое) — 100 г;

сахар — 100 г;

ваниль – по вкусу;

корица – по вкусу;

яйца — 2 шт.;

молоко – 70 мл;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

клубника — 250-300 г;

крахмал — 1 ст. л.;

Для посыпки:

сливочное масло — 20 г;

мука — 20 г;

сахар — 15 г;

Способ приготовления:

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром, ванилью и корицей до однородной пышной массы. Добавить яйца и молоко, тщательно перемешать до гладкой смеси. Ввести муку с разрыхлителем и замесить однородное тесто, после чего выложить его в форму для выпечки. Клубнику смешать с крахмалом и при необходимости добавить немного сахара для баланса вкуса, после чего выложить поверх теста. Для крошки перетереть мягкое сливочное масло с мукой и сахаром до состояния крошки и равномерно посыпать пирог. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Клубничный пирог лучше всего подавать слегка охлажденым, когда начинка стабилизируется, а текстура становится более плотной. Его можно подавать как самостоятельный десерт или дополнять шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками или ложкой густого йогурта. Для более яркого вкуса пирог можно посыпать сахарной пудрой или добавить несколько свежих ягод сверху перед подачей. Хорошо сочетается с легкими летними напитками – лимонадом, холодным кофе или травяным чаем.

Клубничный пирог с крошкой – это универсальная домашняя выпечка, сочетающая простоту приготовления и насыщенный ягодный вкус, поэтому легко станет любимым десертом в клубнике.