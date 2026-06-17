Укр

Нежная, свежая и с легким дымком: закуска из перца, которую съем до последней ложки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Закуска из запеченного перца
Закуска из запеченного перца. Фото Коллаж "Телеграфа"

Летнее блюдо, для которого не надо часами преть на кухне

Запеченный перец — это простая, но очень ароматная основа для закусок. В сочетании с нежным йогуртовым кремом, зеленью и фетой он раскрывается по-новому: блюдо получается легким, свежим и в то же время насыщенным по вкусу. Такая закуска отлично подойдет как для повседневного стола, так и для праздничной подачи.

Рецептом блюда поделились в TikTok-аккаунте annasimiachko.

Перцы лучше запекать при высокой температуре до того момента, когда кожа хорошо подпечется и начнет отходить от мякоти. Именно подпеченная кожа дает тот легкий дымный привкус, который отличает эту закуску от обычного салата с сырыми овощами. Снимать кожу удобно, пока перец еще теплый. Перцы после очистки стоит промариновать хотя бы несколько минут в оливковом масле со специями и бальзамиком — это подчеркивает вкус и добавляет легкую кислинку.

Для пасты из зелени, оливок, феты и чеснока нужно использовать именно запеченный чеснок, потому что он более мягкий и не дает резкой остроты, как сырой.

Ингредиенты

  • сладкий перец — 3 шт.;
  • фета — 100 г;
  • греческий йогурт – 250–300 г;
  • оливки – небольшая горсть;
  • мята и петрушка – пучок;
  • запеченный чеснок – несколько зубчиков;
  • лимонная цедра – 1 лимона;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • оливковое масло — 2-3 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • специи – по вкусу;
  • бальзамический уксус – немного;
  • кедровые орешки – для подачи;
  • хлеб – для подачи.

Способ приготовления

  1. Разогреть духовку до 220–240 градусов. Выложить перцы на противень и запекать примерно 20 минут, до тех пор, пока кожа хорошо подпечется.
  2. Дать перцам немного остыть, после чего снять с них кожу — она легко отходит после запекания. Мякоть очистить от семян и нарезать полосками.
  3. Зелень, оливки, фету и запеченный чеснок измельчить блендером или в чаше до однородной пасты.
  4. В греческий йогурт добавить лимонную цедру и лимонный сок, перемешать до однородной консистенции.
  5. Нарезанные перцы замариновать в оливковом масле, специях, соли и небольшом количестве бальзамического уксуса с итальянскими травами.
  6. Выложить на тарелку йогуртовый крем, сверху — пасту из зелени и феты, рядом разложить маринованные перцы.

Как и с чем подавать

Эту закуску подают охлажденной или теплой сразу после приготовления, пока перцы сохраняют аромат. К закуске отлично подходит хрустящий хлеб – багет, чиабата или поджаренные тосты, которыми удобно набирать крем.

Теги:
#Рецепты #Перец #Закуска