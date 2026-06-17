Нежная, свежая и с легким дымком: закуска из перца, которую съем до последней ложки

Летнее блюдо, для которого не надо часами преть на кухне

Запеченный перец — это простая, но очень ароматная основа для закусок. В сочетании с нежным йогуртовым кремом, зеленью и фетой он раскрывается по-новому: блюдо получается легким, свежим и в то же время насыщенным по вкусу. Такая закуска отлично подойдет как для повседневного стола, так и для праздничной подачи.

Рецептом блюда поделились в TikTok-аккаунте annasimiachko.

Перцы лучше запекать при высокой температуре до того момента, когда кожа хорошо подпечется и начнет отходить от мякоти. Именно подпеченная кожа дает тот легкий дымный привкус, который отличает эту закуску от обычного салата с сырыми овощами. Снимать кожу удобно, пока перец еще теплый. Перцы после очистки стоит промариновать хотя бы несколько минут в оливковом масле со специями и бальзамиком — это подчеркивает вкус и добавляет легкую кислинку.

Для пасты из зелени, оливок, феты и чеснока нужно использовать именно запеченный чеснок, потому что он более мягкий и не дает резкой остроты, как сырой.

Ингредиенты

сладкий перец — 3 шт.;

фета — 100 г;

греческий йогурт – 250–300 г;

оливки – небольшая горсть;

мята и петрушка – пучок;

запеченный чеснок – несколько зубчиков;

лимонная цедра – 1 лимона;

лимонный сок — 1-2 ст. л.;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

бальзамический уксус – немного;

кедровые орешки – для подачи;

хлеб – для подачи.

Способ приготовления

Разогреть духовку до 220–240 градусов. Выложить перцы на противень и запекать примерно 20 минут, до тех пор, пока кожа хорошо подпечется. Дать перцам немного остыть, после чего снять с них кожу — она легко отходит после запекания. Мякоть очистить от семян и нарезать полосками. Зелень, оливки, фету и запеченный чеснок измельчить блендером или в чаше до однородной пасты. В греческий йогурт добавить лимонную цедру и лимонный сок, перемешать до однородной консистенции. Нарезанные перцы замариновать в оливковом масле, специях, соли и небольшом количестве бальзамического уксуса с итальянскими травами. Выложить на тарелку йогуртовый крем, сверху — пасту из зелени и феты, рядом разложить маринованные перцы.

Как и с чем подавать

Эту закуску подают охлажденной или теплой сразу после приготовления, пока перцы сохраняют аромат. К закуске отлично подходит хрустящий хлеб – багет, чиабата или поджаренные тосты, которыми удобно набирать крем.