Тако из кабачков: сытная запеканка вместо привычных оладий (видео)
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Простая альтернатива жареным оладьям
Кабачковые оладьи любят многие, но не всем нравится стоять у плиты и переворачивать их на сковороде. Есть способ приготовить их проще — запечь тонкие кабачковые лепешки в духовке и превратить их в тако с начинкой на свой вкус.
Такой рецепт показала блогер daria.cooks.it в своем Instagram. Она предложила заменить привычную жарку запеканием, а вместо майонеза — сделать легкий соус на основе йогурта и крем-сыра.
Ингредиенты
- кабачок — 1 шт. среднего размера
- морковь — 1 небольшая
- твердый сыр — 80-90 г
- яйцо — 1 шт.
- соль, перец, копченая паприка и сухой чеснок — по вкусу
- греческий йогурт для соуса — 70 г
- крем-сыр для соуса — 60 г
- чеснок для соуса — 1 зубчик
- зелень — по вкусу
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут.
- Хорошо отжать кабачок от выделившегося сока.
- Добавить к кабачку натертую морковь и сыр, вбить яйцо, всыпать специи и перемешать.
- На противень, застеленный силиконизированной бумагой для выпечки, выложить массу тонкими лепешками в форме тако.
- Выпекать при температуре 180 градусов около 25-30 минут, до золотистого цвета.
- Для соуса смешать йогурт, крем-сыр и измельченный чеснок.
- Готовые лепешки наполнить любимой начинкой и подавать сразу.
Как подавать
Кабачковые тако подают теплыми. Внутрь можно положить куриную грудку, ветчину или филе красной рыбы, свежие овощи, авокадо или просто зелень, а сверху полить йогуртовым соусом с чесноком.