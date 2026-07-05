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Тако из кабачков: сытная запеканка вместо привычных оладий (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Закуска из кабачков
Закуска из кабачков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простая альтернатива жареным оладьям

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Кабачковые оладьи любят многие, но не всем нравится стоять у плиты и переворачивать их на сковороде. Есть способ приготовить их проще — запечь тонкие кабачковые лепешки в духовке и превратить их в тако с начинкой на свой вкус.

Такой рецепт показала блогер daria.cooks.it в своем Instagram. Она предложила заменить привычную жарку запеканием, а вместо майонеза — сделать легкий соус на основе йогурта и крем-сыра.

Ингредиенты

  • кабачок — 1 шт. среднего размера
  • морковь — 1 небольшая
  • твердый сыр — 80-90 г
  • яйцо — 1 шт.
  • соль, перец, копченая паприка и сухой чеснок — по вкусу
  • греческий йогурт для соуса — 70 г
  • крем-сыр для соуса — 60 г
  • чеснок для соуса — 1 зубчик
  • зелень — по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут.
  2. Хорошо отжать кабачок от выделившегося сока.
  3. Добавить к кабачку натертую морковь и сыр, вбить яйцо, всыпать специи и перемешать.
  4. На противень, застеленный силиконизированной бумагой для выпечки, выложить массу тонкими лепешками в форме тако.
  5. Выпекать при температуре 180 градусов около 25-30 минут, до золотистого цвета.
  6. Для соуса смешать йогурт, крем-сыр и измельченный чеснок.
  7. Готовые лепешки наполнить любимой начинкой и подавать сразу.

Как подавать

Кабачковые тако подают теплыми. Внутрь можно положить куриную грудку, ветчину или филе красной рыбы, свежие овощи, авокадо или просто зелень, а сверху полить йогуртовым соусом с чесноком.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Морковь