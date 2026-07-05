Тако из кабачков: сытная запеканка вместо привычных оладий (видео)

Простая альтернатива жареным оладьям

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Кабачковые оладьи любят многие, но не всем нравится стоять у плиты и переворачивать их на сковороде. Есть способ приготовить их проще — запечь тонкие кабачковые лепешки в духовке и превратить их в тако с начинкой на свой вкус.

Такой рецепт показала блогер daria.cooks.it в своем Instagram. Она предложила заменить привычную жарку запеканием, а вместо майонеза — сделать легкий соус на основе йогурта и крем-сыра.

Ингредиенты

кабачок — 1 шт. среднего размера

морковь — 1 небольшая

твердый сыр — 80-90 г

яйцо — 1 шт.

соль, перец, копченая паприка и сухой чеснок — по вкусу

греческий йогурт для соуса — 70 г

крем-сыр для соуса — 60 г

чеснок для соуса — 1 зубчик

зелень — по вкусу

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут. Хорошо отжать кабачок от выделившегося сока. Добавить к кабачку натертую морковь и сыр, вбить яйцо, всыпать специи и перемешать. На противень, застеленный силиконизированной бумагой для выпечки, выложить массу тонкими лепешками в форме тако. Выпекать при температуре 180 градусов около 25-30 минут, до золотистого цвета. Для соуса смешать йогурт, крем-сыр и измельченный чеснок. Готовые лепешки наполнить любимой начинкой и подавать сразу.

Как подавать

Кабачковые тако подают теплыми. Внутрь можно положить куриную грудку, ветчину или филе красной рыбы, свежие овощи, авокадо или просто зелень, а сверху полить йогуртовым соусом с чесноком.