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Забудьте про кабачковую икру: эта нежная намазка покоряет с первого кусочка (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Намазка из кабачков
Намазка из кабачков. Фото instagram.com

Кабачок — один из самых популярных летних овощей, который ценят нежный вкус, сочную мякоть и универсальность в приготовлении.

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Именно сейчас идет сезон молодых кабачков, поэтому из них готовят множество блюд: запеканки, оладьи, крем-супы, кабачковую пиццу, салат из кабачков и помидоров, а также всевозможные закуски. Сегодня предлагаем рецепт нежной кабачковой намазки, которая отлично подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Для лучшего вкуса следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и небольшими семенами, а сливочный сыр использовать хорошего качества – именно он придает намазке кремовой текстуры; по желанию укроп можно заменить петрушкой или зеленым луком, а для более пикантного вкуса добавить щепотку копченой паприки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena.foodblog".

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сливочный сыр – 200 г;
  • укроп – 1 небольшой пучок;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • лимонный сок – 1 ч. л. (по желанию);
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымыть кабачки, лук и морковь. Кабачки порезать маленькими кубиками, лук мелко нашинковать, морковь натереть на большой терке.
  2. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, затем кабачки. Готовить овощи на среднем огне к мягкости и лёгкой золотистой корочке, после чего полностью охладить.
  3. Переложить охлажденные овощи в чашу блендера, добавить сливочный сыр, измельченный укроп, чеснок, лимонный сок, соль и чёрный перец.
  4. Размельчить все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Если намазка получилась слишком густой, добавить чайную ложку оливкового масла или немного сливок.
  5. Переложить намазку в контейнер или миску и охладить в холодильнике 20–30 минут, чтобы вкусы лучше сочетались.

Как и с чем подавать

Кабачковую намазку лучше всего подавать охлажденной с поджаренными гренками, багетом, хрустящим тостовым хлебом или крекерами. Она также отлично подходит как дип к свежим овощам, начинка для лаваша или сэндвичей или дополнение к запеченному мясу и рыбе. Перед подачей закуску можно украсить веточкой укропа, черным свежемолотым перцем, каплями оливкового масла или тертой лимонной цедрой.

Нежная кабачковая намазка – это простой способ разнообразить летнее меню и использовать сезонные овощи по-новому. Она готовится из доступных продуктов, обладает легким освежающим вкусом и хорошо сочетается со многими блюдами. Такой рецепт непременно пригодится, когда хочется быстро приготовить вкусную и полезную закуску для всей семьи или гостей.

Теги:
#Кабачки #Готовим дома #намазка