Забудьте про кабачковую икру: эта нежная намазка покоряет с первого кусочка (видео)

Кабачок — один из самых популярных летних овощей, который ценят нежный вкус, сочную мякоть и универсальность в приготовлении.

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Именно сейчас идет сезон молодых кабачков, поэтому из них готовят множество блюд: запеканки, оладьи, крем-супы, кабачковую пиццу, салат из кабачков и помидоров, а также всевозможные закуски. Сегодня предлагаем рецепт нежной кабачковой намазки, которая отлично подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Для лучшего вкуса следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и небольшими семенами, а сливочный сыр использовать хорошего качества – именно он придает намазке кремовой текстуры; по желанию укроп можно заменить петрушкой или зеленым луком, а для более пикантного вкуса добавить щепотку копченой паприки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olena.foodblog".

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

сливочный сыр – 200 г;

укроп – 1 небольшой пучок;

чеснок – 1 зубчик;

лимонный сок – 1 ч. л. (по желанию);

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымыть кабачки, лук и морковь. Кабачки порезать маленькими кубиками, лук мелко нашинковать, морковь натереть на большой терке. Разогреть на сковороде оливковое масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, затем кабачки. Готовить овощи на среднем огне к мягкости и лёгкой золотистой корочке, после чего полностью охладить. Переложить охлажденные овощи в чашу блендера, добавить сливочный сыр, измельченный укроп, чеснок, лимонный сок, соль и чёрный перец. Размельчить все ингредиенты до однородной кремовой консистенции. Если намазка получилась слишком густой, добавить чайную ложку оливкового масла или немного сливок. Переложить намазку в контейнер или миску и охладить в холодильнике 20–30 минут, чтобы вкусы лучше сочетались.

Как и с чем подавать

Кабачковую намазку лучше всего подавать охлажденной с поджаренными гренками, багетом, хрустящим тостовым хлебом или крекерами. Она также отлично подходит как дип к свежим овощам, начинка для лаваша или сэндвичей или дополнение к запеченному мясу и рыбе. Перед подачей закуску можно украсить веточкой укропа, черным свежемолотым перцем, каплями оливкового масла или тертой лимонной цедрой.

Нежная кабачковая намазка – это простой способ разнообразить летнее меню и использовать сезонные овощи по-новому. Она готовится из доступных продуктов, обладает легким освежающим вкусом и хорошо сочетается со многими блюдами. Такой рецепт непременно пригодится, когда хочется быстро приготовить вкусную и полезную закуску для всей семьи или гостей.