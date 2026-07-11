Брауни из кабачка: шоколадный десерт, в котором никто не угадает секретный ингредиент (видео)
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Необычный десерт из популярного овоща
Сезон кабачков в разгаре, и самое время найти для них новое применение, помимо привычных оладий и рагу. Один из самых неожиданных вариантов — шоколадный брауни, в который кабачок добавляют вместо части жидких ингредиентов.
Рецептом поделилась пользовательница Instagram под ником bondarchukvika_. Она отмечает, что такой брауни получается очень влажным, нежным и с насыщенным шоколадным вкусом, а вкус кабачка практически не чувствуется.
Как приготовить брауни из кабачка
Ингредиенты
- кабачок — 300 г
- яйца — 2 шт.
- сахар — 150 г
- растительное масло — 60 мл
- какао — 40 г
- мука — 130 г
- разрыхлитель — 10 г
- орехи — по желанию
Приготовление
- Кабачок нарезать кусочками, добавить яйца и взбить блендером до однородной массы.
- Добавить растительное масло, сахар, какао, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.
- Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить тесто, при желании посыпать орехами.
- Выпекать при температуре 180°C 35–40 минут.