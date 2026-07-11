Брауни из кабачка: шоколадный десерт, в котором никто не угадает секретный ингредиент (видео)

Необычный десерт из популярного овоща

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Сезон кабачков в разгаре, и самое время найти для них новое применение, помимо привычных оладий и рагу. Один из самых неожиданных вариантов — шоколадный брауни, в который кабачок добавляют вместо части жидких ингредиентов.

Рецептом поделилась пользовательница Instagram под ником bondarchukvika_. Она отмечает, что такой брауни получается очень влажным, нежным и с насыщенным шоколадным вкусом, а вкус кабачка практически не чувствуется.

Как приготовить брауни из кабачка

Ингредиенты

кабачок — 300 г

яйца — 2 шт.

сахар — 150 г

растительное масло — 60 мл

какао — 40 г

мука — 130 г

разрыхлитель — 10 г

орехи — по желанию

Приготовление