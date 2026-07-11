Укр

Брауни из кабачка: шоколадный десерт, в котором никто не угадает секретный ингредиент (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Брауни из кабачка
Брауни из кабачка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Необычный десерт из популярного овоща

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Сезон кабачков в разгаре, и самое время найти для них новое применение, помимо привычных оладий и рагу. Один из самых неожиданных вариантов — шоколадный брауни, в который кабачок добавляют вместо части жидких ингредиентов.

Рецептом поделилась пользовательница Instagram под ником bondarchukvika_. Она отмечает, что такой брауни получается очень влажным, нежным и с насыщенным шоколадным вкусом, а вкус кабачка практически не чувствуется.

Как приготовить брауни из кабачка

Ингредиенты

  • кабачок — 300 г
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 150 г
  • растительное масло — 60 мл
  • какао — 40 г
  • мука — 130 г
  • разрыхлитель — 10 г
  • орехи — по желанию

Приготовление

  1. Кабачок нарезать кусочками, добавить яйца и взбить блендером до однородной массы.
  2. Добавить растительное масло, сахар, какао, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности.
  3. Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить тесто, при желании посыпать орехами.
  4. Выпекать при температуре 180°C 35–40 минут.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Выпечка #Десерт