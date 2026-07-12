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Закуска на миллион из простой куриной печени: гости разметут ее со стола первой и попросят рецепт

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Печеночные рогалики
Печеночные рогалики. Фото Скриншот

Простой рецепт, чтобы удивить близких и гостей

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Печеночные блины давно стали классикой праздничного стола, но их можно превратить в более оригинальное блюдо. Вместо привычного торта из печеночных коржей стоит попробовать рогалики.

Рецептом поделилась пользовательница Instagram под ником zoshyt.receptiv. Именно сочетание нежных печеночных блинов с сырной начинкой делает эту закуску особенно нежной и в то же время сытной.

Как приготовить рогалики из печени

Печень перед приготовлением желательно очистить от пленок и протоков, иначе тесто для блинов получится с крупинками. Обжаренный лук обязательно нужно охладить перед добавлением в тесто. Начинку лучше готовить заранее, чтобы она успела остыть и не размягчила теплые блины при формировании рогаликов.

Ингредиенты

Для блинов:

  • куриная печень — 500 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 120 г
  • молоко — 250 мл
  • растительное масло — 40 мл
  • соль — 1 ч.л.
  • черный перец — по вкусу
  • обжаренный лук — половина луковицы

Для начинки:

  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • майонез — 2 ст.л.
  • сливочный сыр — 300 г
  • свежий укроп — по вкусу
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. В чаше блендера соединить очищенную печень, яйца, молоко, муку, соль, перец и растительное масло, пробить до однородности. В конце добавить предварительно обжаренный и охлажденный лук, снова перебить тесто.
  2. Пожарить тонкие блины и остудить их.
  3. Для начинки сначала обжарить измельченные лук с морковью на масле до мягкости, остудить.
  4. Переложить в чашу блендера, добавить чеснок и майонез, измельчить.
  5. К сливочному сыру добавить смесь моркови с луком, а также нарезанный укроп, соль и перец.
  6. На печеночный блин выложить небольшой слой начинки, разрезать его на 8 одинаковых частей и свернуть рогалики.

Печеночные рогалики подавайте холодными, как самостоятельную закуску. Они красиво выглядят на плоском блюде, украшенные веточками укропа или зеленого лука. Хорошо сочетаются с бокалом сухого белого вина, а также с легкими овощными закусками.

Теги:
#Рецепты #Печень #Закуска