Закуска на миллион из простой куриной печени: гости разметут ее со стола первой и попросят рецепт

Простой рецепт, чтобы удивить близких и гостей

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Печеночные блины давно стали классикой праздничного стола, но их можно превратить в более оригинальное блюдо. Вместо привычного торта из печеночных коржей стоит попробовать рогалики.

Рецептом поделилась пользовательница Instagram под ником zoshyt.receptiv. Именно сочетание нежных печеночных блинов с сырной начинкой делает эту закуску особенно нежной и в то же время сытной.

Как приготовить рогалики из печени

Печень перед приготовлением желательно очистить от пленок и протоков, иначе тесто для блинов получится с крупинками. Обжаренный лук обязательно нужно охладить перед добавлением в тесто. Начинку лучше готовить заранее, чтобы она успела остыть и не размягчила теплые блины при формировании рогаликов.

Ингредиенты

Для блинов:

куриная печень — 500 г

яйца — 2 шт.

мука — 120 г

молоко — 250 мл

растительное масло — 40 мл

соль — 1 ч.л.

черный перец — по вкусу

обжаренный лук — половина луковицы

Для начинки:

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

майонез — 2 ст.л.

сливочный сыр — 300 г

свежий укроп — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Приготовление

В чаше блендера соединить очищенную печень, яйца, молоко, муку, соль, перец и растительное масло, пробить до однородности. В конце добавить предварительно обжаренный и охлажденный лук, снова перебить тесто. Пожарить тонкие блины и остудить их. Для начинки сначала обжарить измельченные лук с морковью на масле до мягкости, остудить. Переложить в чашу блендера, добавить чеснок и майонез, измельчить. К сливочному сыру добавить смесь моркови с луком, а также нарезанный укроп, соль и перец. На печеночный блин выложить небольшой слой начинки, разрезать его на 8 одинаковых частей и свернуть рогалики.

Печеночные рогалики подавайте холодными, как самостоятельную закуску. Они красиво выглядят на плоском блюде, украшенные веточками укропа или зеленого лука. Хорошо сочетаются с бокалом сухого белого вина, а также с легкими овощными закусками.