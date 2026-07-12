Закуска на миллион из простой куриной печени: гости разметут ее со стола первой и попросят рецепт
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Простой рецепт, чтобы удивить близких и гостей
Печеночные блины давно стали классикой праздничного стола, но их можно превратить в более оригинальное блюдо. Вместо привычного торта из печеночных коржей стоит попробовать рогалики.
Рецептом поделилась пользовательница Instagram под ником zoshyt.receptiv. Именно сочетание нежных печеночных блинов с сырной начинкой делает эту закуску особенно нежной и в то же время сытной.
Как приготовить рогалики из печени
Печень перед приготовлением желательно очистить от пленок и протоков, иначе тесто для блинов получится с крупинками. Обжаренный лук обязательно нужно охладить перед добавлением в тесто. Начинку лучше готовить заранее, чтобы она успела остыть и не размягчила теплые блины при формировании рогаликов.
Ингредиенты
Для блинов:
- куриная печень — 500 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 120 г
- молоко — 250 мл
- растительное масло — 40 мл
- соль — 1 ч.л.
- черный перец — по вкусу
- обжаренный лук — половина луковицы
Для начинки:
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- майонез — 2 ст.л.
- сливочный сыр — 300 г
- свежий укроп — по вкусу
- соль, перец — по вкусу
Приготовление
- В чаше блендера соединить очищенную печень, яйца, молоко, муку, соль, перец и растительное масло, пробить до однородности. В конце добавить предварительно обжаренный и охлажденный лук, снова перебить тесто.
- Пожарить тонкие блины и остудить их.
- Для начинки сначала обжарить измельченные лук с морковью на масле до мягкости, остудить.
- Переложить в чашу блендера, добавить чеснок и майонез, измельчить.
- К сливочному сыру добавить смесь моркови с луком, а также нарезанный укроп, соль и перец.
- На печеночный блин выложить небольшой слой начинки, разрезать его на 8 одинаковых частей и свернуть рогалики.
Печеночные рогалики подавайте холодными, как самостоятельную закуску. Они красиво выглядят на плоском блюде, украшенные веточками укропа или зеленого лука. Хорошо сочетаются с бокалом сухого белого вина, а также с легкими овощными закусками.