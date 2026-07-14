Не покупайте мороженое: вирусный рецепт из арбуза покорил миллионы пользователей (видео)

Лето – лучшее время для домашнего мороженого, ведь в жару хочется легких, освежающих и натуральных десертов.

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Способов его приготовления существует множество: от популярного клубничного мороженого всего из трех ингредиентов до более сложных сливочных вариантов. Сегодня предлагаем еще более простой трендовый рецепт из TikTok, для которого понадобятся только фрукт и немного молока. Лучший результат получится из спелого, сладкого арбуза или дыни, ведь именно они обеспечивают насыщенный вкус без большого количества подсластителей; по желанию обычное молоко можно заменить сливками или сгущенкой для более кремовой текстуры, а мед добавлять только в том случае, если плод недостаточно сладкий. Рецептом с нами поделились на TikTok-страницах "sameenmaali" и "gulnar.gun".

Как приготовить мороженое из арбуза

Ингредиенты:

арбуз – 1 небольшой;

молоко – 100 мл;

мед – 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Разрезать арбуз пополам и ложкой сделать небольшое углубление в центре мякоти. Поместить половинки арбуза в морозильную камеру на 24–48 часов, чтобы мякоть полностью замерзла. Достать замороженный арбуз, влить в углубление молоко и по желанию добавить мед. С помощью ложки интенсивно скрести замороженную мякоть и перемешивать ее с молоком в течение 2–3 минут, пока масса не станет кремовой и не будет напоминать мороженое. Сразу подавать десерт на стол.

Как приготовить мороженое из дыни

Ингредиенты:

дыня – 1 небольшая;

молоко – 100 мл;

мед – 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления:

Разрезать дыню пополам, удалить семена и поставить половинки в морозильную камеру на 24–48 часов. Достать замороженную дыню, влить в углубление молоко и, по желанию, добавить мед. Ложкой активно скрести замороженную мякоть, одновременно перемешивая ее с молоком в течение 2–3 минут. Продолжать перемешивать до образования однородной кремовой консистенции. Подавать мороженое сразу после приготовления.

Как и с чем подавать

Такое мороженое лучше всего подходит сразу после приготовления, пока его текстура остается нежной и воздушной. Подавать десерт можно непосредственно в половинках арбуза или дыни или переложить в креманки и украсить мятой, свежими ягодами, кусочками фруктов или измельченными орехами. Для насыщеннейшего вкуса сверху можно добавить кокосовую стружку, тертый черный шоколад или полить небольшим количеством фруктового сиропа.

Вирусный рецепт из TikTok доказывает, что для вкусного домашнего мороженого не нужны ни мороженница, ни длинный список ингредиентов. Достаточно спелый сезонный фрукт, немного молока и несколько минут после замораживания, чтобы получить легкий летний десерт. Попробуйте оба варианта и выберите тот, который станет вашим фаворитом этого сезона.