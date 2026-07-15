Сезонное блюдо, которое захочется повторить: кабачковая "паста" в сливочном соусе (видео)
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Легкое и вкусное блюдо
Кабачки – это универсальные летние овощи с нежной текстурой и нейтральным вкусом, из которых можно приготовить множество блюд: от запеканок и салатов до ароматной кабачковой намазки для бутербродов. Благодаря своей сочности они хорошо сочетаются со сливочными, творожными и овощными соусами, а молодые плоды не нуждаются в сложной подготовке. А сегодня мы предлагаем приготовить быстрый летний ужин — кабачки в сливочном соусе с томатами, напоминающим нежную овощную пасту. Для этого блюда лучше выбирать молодые кабачки небольшого размера с тонкой кожурой, а помидоры черри – спелые и ароматные, ведь именно они придают соусу природную сладость. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna._.didus".
Важно не передержать кабачки во время приготовления, чтобы они остались с легкой упругостью и не превратились в однородную массу. Для более насыщенного вкуса следует использовать качественный крем-сыр без лишних добавок, а сливки лучше брать с жирностью от 30%, поскольку они сделают соус более густым и нежным. По желанию сливки можно заменить натуральным йогуртом или сметаной, а вместо сыра для подачи использовать пармезан или другой выдержанный сыр с выразительным вкусом.
Как приготовить пасту из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 3 маленьких шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- помидоры черри – 10 шт.;
- крем-сыр – 4 ст. л.;
- сливки 33% — 100 мл;
- вода — 50 мл;
- твердый сыр – для подачи;
- масло – для жарки;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымыть кабачки, разрезать пополам и нарезать тонкими слайсами, имитируя форму пасты. При необходимости удалить избыток влаги бумажным полотенцем.
- Размельчить чеснок, а помидоры черри нарезать небольшими кусочками.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжарить чеснок до появления аромата, добавить помидоры черри и готовить несколько минут, пока они не станут мягкими.
- Добавить к овощам крем-сыр, сливки, воду, соль и перец, перемешать и прогреть соус до однородной консистенции.
- Выложить в сковороду кабачковые слайсы, перемешать с соусом и тушить несколько минут до готовности, оставляя овощи немного упругими.
- Посыпать готовое блюдо тертым сыром и подавать горячим.
Как и с чем подавать
Кабачки в сливочном соусе лучше всего подавать сразу после приготовления, пока соус остается нежным и ароматным. Блюду можно украсить свежей зеленью – базиликом, петрушкой или укропом, а для более насыщенного вкуса добавить немного тертого пармезана или молотого перца. Она хорошо сочетается со свежим хлебом, гренками, запеченным мясом или рыбой, а также может быть самостоятельным легким ужином.
Этот рецепт помогает по-новому раскрыть вкус привычных кабачков и приготовить сезонное блюдо без лишних затрат времени. Нежный сливочный соус, сочные помидоры и мягкие кабачковые слайсы создают гармоничное сочетание, которое станет удачным вариантом для летнего меню.