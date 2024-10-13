Сытно, дешево и очень вкусно: один продукт, который сейчас стоит копейки, сделает печень невероятно вкусной (видео)

Рецепт вкуснейшей печени

Печень – это продукт, который нужно уметь готовить. Если знать некоторые нюансы и удачные вкусовые сочетания, он получается очень вкусным и аппетитным. К примеру, мы рассказывали, как сода поможет вам приготовить сочную печень. Теперь делимся удачным рецептом.

Печень с карамелизированным лучком и яблоками — очень вкусная, ароматная и аппетитная. Как ее приготовить, рассказали на ютуб-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".

Ингредиенты:

Печень — 500 г

Яблоки (большие) — 2 шт.

Лук — 2 шт

Масло сливочное — 50 г

Мука — 100 г

Вода — 50 мл

Масло для обжарки печени

Соль, перец

Способ приготовления:

Очищаем яблоки и нарезаем кусочками. Нарезаем лучок полукольцами. На сливочном масле обжариваем лук и яблоки на слабом огне. Печень зачищаем от плёнок, нарезаем. Солим, перчим, обваливаем в муке. На другой сковороде обжариваем печень на растительном масле. В яблоки с луком приливаем немного воды, солим. Прибавляем печень и под закрытой крышкой тушим еще 5-10 минут до полной готовности печени.

Подавать печень следует горячей, с луком и кусочками яблок. К ней подходит любой гарнир, но вам точно понравится есть ее с нежнейшим картофельным пюре.