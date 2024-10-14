Почти, как "Шуба", но без селедки: с чем приготовить традиционный салат (видео)

Вкус получается удивительным

Салат "Шуба" известен многим из детства. Уже во взрослом возрасте некоторые хозяйки продолжают готовить его, а другие отказались, считая это блюдо пережитками прошлого.

Впрочем, сегодня мы предлагаем приготовить салат очень похожий на традиционный, но заменив селедку на курицу. Он получится очень вкусным, убеждают на YouTube-канале "Из повар".

Как приготовить салат "Курица под шубой"

Ингредиенты:

филе курицы или индейки — 200 г;

картофель — 2 средних шт.;

яйца — 2 шт.;

свекла — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

соленые огурцы – 3 шт.;

чернослив – 50 г;

сыр – 50 г;

майонез по вкусу.

Способ приготовления:

1.Мясо, яйца, свеклу, морковь и картофель отварить до готовности и оставить остывать.

2.Солёные огурцы и отварную куриную грудку нарезать кубиками, а чернослив соломкой.

3. Сыр, морковь, картофель и яйца посолить и натереть на крупной терке.

4. Выложить салат слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой, кроме огурцов и чернослива, смазать сеточкой майонеза.