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Почти, как "Шуба", но без селедки: с чем приготовить традиционный салат (видео)

Автор
Мария Швец
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Оригинальный, вкусный салат
Оригинальный, вкусный салат. Фото 1000.menu

Вкус получается удивительным

Салат "Шуба" известен многим из детства. Уже во взрослом возрасте некоторые хозяйки продолжают готовить его, а другие отказались, считая это блюдо пережитками прошлого.

Впрочем, сегодня мы предлагаем приготовить салат очень похожий на традиционный, но заменив селедку на курицу. Он получится очень вкусным, убеждают на YouTube-канале "Из повар".

Как приготовить салат "Курица под шубой"

Ингредиенты:

  • филе курицы или индейки — 200 г;
  • картофель — 2 средних шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • соленые огурцы – 3 шт.;
  • чернослив – 50 г;
  • сыр – 50 г;
  • майонез по вкусу.

Способ приготовления:

1.Мясо, яйца, свеклу, морковь и картофель отварить до готовности и оставить остывать.

2.Солёные огурцы и отварную куриную грудку нарезать кубиками, а чернослив соломкой.

3. Сыр, морковь, картофель и яйца посолить и натереть на крупной терке.

4. Выложить салат слоями: картофель, курица, морковь, огурцы, яйца, чернослив, сыр и свекла. Каждый слой, кроме огурцов и чернослива, смазать сеточкой майонеза.

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#Салат #Шуба #Готовим дома