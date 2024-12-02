Так суп вы еще не готовили: всего один ингредиент сделает его нереально вкусным

Этот суп точно удивит вас и ваших близких

Иногда для создания идеального блюда достаточно всего одного секретного ингредиента. Ранее мы рассказывали, как с помощью одного ингредиента изменить привычный вкус винегрета. Теперь расскажем, как с помощью простого продукта превратить куриный суп в изысканное угощение. Сочный лимон добавляет блюду яркости, подчеркивает вкус остальных ингредиентов и превращает привычный куриный суп в кулинарный шедевр.

Оригинальным рецептом супа поделилась в Instagram блогер nourished.by.mads.

Ингредиенты

3 столовые ложки оливкового масла;

1 стакан сухой пасты орзо (можно заменить на птитим);

6 стаканов куриного бульона;

1 целая куриная грудка;

1/2 стакана тертой моркови;

1/2 стакана нарезанного сельдерея;

1/2 луковицы, нарезанной кубиками;

3 зубчика чеснока;

1/4 стакана нарезанной свежей кинзы;

2 лимона для сока;

1 небольшой лимон, нарезанный кружочками для декора

1/2 ч. л. сушеного орегано;

1/2 ч. л. лимонного перца;

1 ч. л. соли;

1/2 ч. л. перца;

1/4 ч. л. паприки.

Шаги приготовления

Куриную грудку отвариваем и измельчаем. Бульон не выливаем. Разогреваем кастрюлю с оливковым маслом на среднем огне. Добавляем нарезанный лук и измельченный чеснок в кастрюлю. Готовим около 3 минут. Добавляем морковь и сельдерей в кастрюлю и готовим около 5 минут. Добавляем приправы и перемешиваем. Обжариваем орзо в кастрюле в течение 4 минут, помешивая, чтобы орзо пропитался ароматом. Вливаем куриный бульон и доводим до кипения. Приблизительно через 10 минут, когда паста будет готова, убавляем огонь до слабого. Добавляем куриную грудку, сок 2 лимонов и нарезанную кинзу. Перемешиваем и добавляем нарезанный кружочками лимон.

Блюдо готово. Можно подавать на стол.

Ранее мы делились рецептом запеченного мяса с сухофруктами. Это блюдо станет главным на праздничном столе.