Так суп вы еще не готовили: всего один ингредиент сделает его нереально вкусным
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Этот суп точно удивит вас и ваших близких
Иногда для создания идеального блюда достаточно всего одного секретного ингредиента. Ранее мы рассказывали, как с помощью одного ингредиента изменить привычный вкус винегрета. Теперь расскажем, как с помощью простого продукта превратить куриный суп в изысканное угощение. Сочный лимон добавляет блюду яркости, подчеркивает вкус остальных ингредиентов и превращает привычный куриный суп в кулинарный шедевр.
Оригинальным рецептом супа поделилась в Instagram блогер nourished.by.mads.
Ингредиенты
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 стакан сухой пасты орзо (можно заменить на птитим);
- 6 стаканов куриного бульона;
- 1 целая куриная грудка;
- 1/2 стакана тертой моркови;
- 1/2 стакана нарезанного сельдерея;
- 1/2 луковицы, нарезанной кубиками;
- 3 зубчика чеснока;
- 1/4 стакана нарезанной свежей кинзы;
- 2 лимона для сока;
- 1 небольшой лимон, нарезанный кружочками для декора
- 1/2 ч. л. сушеного орегано;
- 1/2 ч. л. лимонного перца;
- 1 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. перца;
- 1/4 ч. л. паприки.
Шаги приготовления
- Куриную грудку отвариваем и измельчаем. Бульон не выливаем.
- Разогреваем кастрюлю с оливковым маслом на среднем огне.
- Добавляем нарезанный лук и измельченный чеснок в кастрюлю. Готовим около 3 минут.
- Добавляем морковь и сельдерей в кастрюлю и готовим около 5 минут.
- Добавляем приправы и перемешиваем.
- Обжариваем орзо в кастрюле в течение 4 минут, помешивая, чтобы орзо пропитался ароматом.
- Вливаем куриный бульон и доводим до кипения.
- Приблизительно через 10 минут, когда паста будет готова, убавляем огонь до слабого. Добавляем куриную грудку, сок 2 лимонов и нарезанную кинзу. Перемешиваем и добавляем нарезанный кружочками лимон.
Блюдо готово. Можно подавать на стол.
Ранее мы делились рецептом запеченного мяса с сухофруктами. Это блюдо станет главным на праздничном столе.