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Так суп вы еще не готовили: всего один ингредиент сделает его нереально вкусным

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Куриный суп с лимоном
Куриный суп с лимоном. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Этот суп точно удивит вас и ваших близких

Иногда для создания идеального блюда достаточно всего одного секретного ингредиента. Ранее мы рассказывали, как с помощью одного ингредиента изменить привычный вкус винегрета. Теперь расскажем, как с помощью простого продукта превратить куриный суп в изысканное угощение. Сочный лимон добавляет блюду яркости, подчеркивает вкус остальных ингредиентов и превращает привычный куриный суп в кулинарный шедевр.

Оригинальным рецептом супа поделилась в Instagram блогер nourished.by.mads.

Ингредиенты

  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 стакан сухой пасты орзо (можно заменить на птитим);
  • 6 стаканов куриного бульона;
  • 1 целая куриная грудка;
  • 1/2 стакана тертой моркови;
  • 1/2 стакана нарезанного сельдерея;
  • 1/2 луковицы, нарезанной кубиками;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1/4 стакана нарезанной свежей кинзы;
  • 2 лимона для сока;
  • 1 небольшой лимон, нарезанный кружочками для декора
  • 1/2 ч. л. сушеного орегано;
  • 1/2 ч. л. лимонного перца;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1/2 ч. л. перца;
  • 1/4 ч. л. паприки.

Шаги приготовления

  1. Куриную грудку отвариваем и измельчаем. Бульон не выливаем.
  2. Разогреваем кастрюлю с оливковым маслом на среднем огне.
  3. Добавляем нарезанный лук и измельченный чеснок в кастрюлю. Готовим около 3 минут.
  4. Добавляем морковь и сельдерей в кастрюлю и готовим около 5 минут.
  5. Добавляем приправы и перемешиваем.
  6. Обжариваем орзо в кастрюле в течение 4 минут, помешивая, чтобы орзо пропитался ароматом.
  7. Вливаем куриный бульон и доводим до кипения.
  8. Приблизительно через 10 минут, когда паста будет готова, убавляем огонь до слабого. Добавляем куриную грудку, сок 2 лимонов и нарезанную кинзу. Перемешиваем и добавляем нарезанный кружочками лимон.

Блюдо готово. Можно подавать на стол.

Ранее мы делились рецептом запеченного мяса с сухофруктами. Это блюдо станет главным на праздничном столе.

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#Рецепты #Суп #Куриный суп #Готовим дома